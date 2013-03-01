پروفسور متیو کرامر استاد فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج و مدیر برنامه فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق در این دانشگاه در خصوص اینکه چه نقدی بر سبک زندگی غربی وارد است به خبرنگار مهر گفت: اگر چه خود انتقادی شاخص و معیار هر جامعه آزاد به شمار می‌رود اما همین موضوع می‌تواند گاهی برخی را دچار اشتباه کند.

وی تصریح کرد: یعنی یک جامعه به جای اینکه به بررسی مشکلات و معضلات خود بپردازد با دستاویز قرار دادن اشتباهات جوامع دیگر درصدد است تا از اشتباهات خود طفره رود و آنها را بپوشاند.

وی افزود: در واقع اتفاقی که می‌افتد این است که نوعی فرافکنی از رهگذر این قیاس صورت می‌گیرد و جوامع با برجسته سازی مسائل و مشکلات جوامع دیگر به دنبال شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت خود هستند.

مؤلف "محل تلاقی اخلاق و حقوق" یادآور شد: علاوه بر جوامع بسته جوامعی چون آمریکا نیز از این استاندارد دوگانه بهره می‌برند و گاهی درصدد پوشاندن اشتباهات و خطاهای خود با بزرگ جلوه دادن اشتباهات دیگران هستند.

استاد دانشگاه کمبریج تأکید کرد: این یک وجه قضیه است و وجه دیگر استفاده از استانداردهای دوگانه است. یعنی اینکه اگر موضوعی به عنوان ارزش یا ضد ارزش مطرح است باید برای همه جوامع یکسان به کار برده شود.

مؤلف "نظریه حقوق، نظریه سیاسی و شالوده شکنی" در پایان تأکید کرد: برای نمونه آمریکا از این استاندارد دوگانه بهره می‌برد. مثلا برخی اقدامات از دید این کشور در برخی کشورها ورد نکوهش است، ولی در برخی کشورها از آن چشم پوشی می‌کند.