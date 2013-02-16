مردم غرب به رغم رفاه نسبی آرامش ندارند/ نقد سبک زندگی غرب

پروفسور مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک آمریکا در خصوص اینکه چه نقدی بر سبک زندگی غربی وارد است به خبرنگار مهر گفت: مهمترین مسأله و نکته در مورد سبک زندگی به جهان بینی غربی باز می‌گردد.

وی تصریح کرد: از یک سو این سبک زندگی معتقد است که این موفقیت و شکوفایی و رفاه انسان را تسخیر کرده است و از سوی دیگر انسان در این سبک زندگی معتقد است که امور باید بهتر شود.

مؤلف "نیهلیسم بعد از نیچه" تصریح کرد: مردم در غرب به طور کلی از جنبه سلامت و بهداشت در وضع خوبی هستند. همچنین آنها از جنبه آموزش و رفاه نیز در سطح قابل قبولی قرار دارند.

وی یادآور شد: آنچیزی که محل چالش است و در مورد آن باید تأمل کرد این است که رفاه چه تعریفی دارد. اینکه چه چیزهایی رفاه ما را می سازد و چه عواملی ما را به رفاه می رساند موضوعی است که در مورد آن باید تأمل کرد.

مؤلف "بنیان تاریخ" تأکید کرد: حال این پرسش مطرح است که آنچیزی را که باید برای رفاه به دست آورد باید از رهگذر همکاری باشد یا باید به فکر رفاه شخصی و فردی بود.

وی تأکید کرد: در این سبک زندگی انسان غربی به آنچه که دارد قانع نیست. از سوی دیگر نظامهای فکری از اینکه بتوانند راهی برای بهتر زندگی کردن بیاموزند ناتوان هستند.

استاد فلسفه دانشگاه دوک آمریکا یادآور شد: همچنانکه دوتوکویل می‌گوید آمریکایی‌ها در عین اینکه در مسیر رونق و شکوفایی اقتصادی هستند بی قرار هستند و آرامش ندارند.

وی در پایان تصریح کرد: بر این اساس در عین اینکه غرب در برخی زمینه‌ها دارای رشد و رونق است اما آن آرامش لازم را ندارد.

مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی در دانشگاه دوک آمریکا است. حوزه‌های تخصصی او فلسفه سیاسی، فلسفه قاره‌ای مدرن و تاریخ فلسفه سیاسی است. وی همچنین در حوزه‌های نظریه‌های سیاسی، ایده‌آلیسم آلمانی و اگزیستانسیالیسم صاحبنظر است. گلسپی صاحب آثار و کتابهای بسیاری در حوزه فلسفه و اندیشه سیاسی است.هگل، هایدگر، بنیان تاریخ و "نیهیلیسم قبل از نیچه" از جمله کتابهای او هستند.