به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی در پاسخ به پرسشی در این باره که آیا حضور نیافتن رئیس جمهور در زمان ارایه بودجه به مجلس نقض قانون اساسی نیست؟ اظهار کرد: آنچه در آئین نامه داخلی مجلس وجود دارد این است که بودجه تحویل مجلس شود.

وی افزود: همچنین آئین نامه داخلی مجلس آمده است که اگر دولت کل بودجه را در موقع مقرر به مجلس ارایه نکرد، بودجه چند دوازدهم ارایه کند که امروز معاون رییس جمهور این کار را انجام داد.

میرتاج الدینی تصریح کرد: بر اساس آنچه که هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده، مجلس تا 29 اسفند بودجه سه دوازدهم را بررسی می کند.