متن کامل لایحه سه دوازدهم بودجه/ 450هزار میلیارد ریال برای 3 ماه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دولت در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس لایحه اجازه دریافت و پرداخت های دولت در سه ماهه اول سال 1392 کل کشور را به همراه لایحه بودجه سال 1392 توسط معاون پارلمانی رئیس جمهور تقدیم مجلس کرد.

متن لایحه بودجه چند دوازدهم دولت به این شرح است:

لایحه اجازه دریافت و پرداخت های دولت در سه ماهه اول سال 1392

ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در چارچوب قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 و قانون بودجه سال 1391 کل کشور، در سه ماهه اول سال 1392 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه های و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و اختصاصی از آن محل را در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1391 تا مبلغ 450 هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت نماید، مشروط بر اینکه اعتبارات هزینه ای بیش از 20 درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور که در چارچوب مذکور در سقف این ماده از محل اعتبارات فوق به دستگاه های اجرایی پرداخت می کند، حداکثر تا پایان سال 1392 تسویه نماید.

تبصره 1- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه بر اساس قانون بودجه سال 1391 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است.

تبصره 2- با تصویب قانون بودجه سال 1392 کل کشور دولت موظف است از تاریخ 1/1/1392 براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.