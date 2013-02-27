پیروزی ارزشمند کاشیوا ژاپن در خاک چین/ سوون با تساوی شروع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای گروه H لیگ قهرمانان فوتبال آسیا عصر امروز چهارشنبه با برگزاری دو بازی پی گرفته شد که تیم کاشیوا ریسول ژاپن تنها برنده مسابقات این گروه بود. این تیم که در زمین تیم گوئیژو رن چین به میدان رفته بود با یک گل برابر تیم چهارم فصل گذشته سوپر لیگ چین به برتری دست یافت تا سه امتیاز ارزشمند را از این مصاف خارج از خانه به دست آورد. تنها گل این دیدار را "سلئو" در دقیقه 45 به ثمر رساند.

در دیگر دیدار این گروه تیم‌های سنتران کوئست استرالیا و سوون سامسونگ کره جنوبی به مصاف یکدیگر رفتند که جدال این دو تیم بعد از 90 دقیقه تلاش بدون آنکه توپی از خط دروازه‌ها بگذرد به پایان رسید تا امتیازات بین این دو تیم تقسیم شود. بدین ترتیب پرونده هفته نخست این رقابتها در منطقه شرق آسیا با برگزاری دیدارهای گروه H بسته شد.

رقابتهای گروه‌های C و D این مسابقات نیز شامگاه چهارشنبه برگزار می‌شود که طی آن استقلال و سپاهان، دو نماینده ایران در این رقابتها به مصاف حریفان خود خواهند رفت.