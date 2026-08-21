۴ کشته و مصدوم در برخورد مرگبار ۲ موتورسیکلت در کاشمر

محمد جواد یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در محور روستایی قوچ‌پلنگ از توابع بخش فرگ قلعه این شهرستان، ۲ کشته و ۲ مصدوم بر جای گذاشت.

وی بیان کرد: این حادثه ساعت ۱۸:۵۴ امروز در فاصله ۲ کیلومتری روستای قوچ‌پلنگ به مرکز فوریت‌های پزشکی کاشمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو دستگاه آمبولانس اورژانس برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی کاشمر ادامه داد: در این حادثه یک مرد ۲۵ ساله و یک نوجوان ۱۷ ساله بر اثر شدت جراحات وارده در صحنه تصادف جان خود را از دست دادند.

یزدانی بیان کرد: همچنین دو مصدوم این حادثه، شامل یک زن ۱۹ ساله و یک مرد ۱۸ ساله، توسط عوامل اورژانس به بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) کاشمر منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: هر دو مصدوم از ناحیه زانو دچار شکستگی شده‌اند و در حال حاضر تحت درمان و مراقبت‌های پزشکی قرار دارند.