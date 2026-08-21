به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت اربعین تدفین امام شهید، شامگاه جمعه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در دفتر حضرت آیتالله سیستانی در میدان روحالله قم برگزار شد و حاضران یاد و خاطره امام شهید را گرامی داشتند.
در این مراسم که به همت امور بینالملل دفتر حضرت آیتالله سیستانی در قم برگزار شد، جمعی از علما و بزرگان حوزههای علمیه، شخصیتهای کشوری و لشکری و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.
حجتالاسلام والمسلمین ناصر رفیعی نیز در این آیین به ایراد سخنرانی پرداخت و درباره ابعاد شخصیتی، فکری و آرمانهای امام شهید و قائد عظیمالشأن سخن گفت.
وی با تبیین جایگاه آرمانهای دینی و قرآنی در مسیر زندگی و مجاهدتهای امام شهید، بر اهمیت توجه به این مبانی و تداوم راه و آرمانهای وی تأکید کرد.
حضور گسترده اقشار مختلف مردم در کنار علما و شخصیتهای حوزوی و کشوری و لشکری، جلوهای از همراهی مردم قم با این آیین و گرامیداشت یاد و راه امام شهید بود.
قم- آیین گرامیداشت اربعین تدفین امام شهید، با حضور علما، شخصیتهای کشوری و لشکری و اقشار مختلف مردم در دفتر مرجعیت عالی عراق در قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت اربعین تدفین امام شهید، شامگاه جمعه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در دفتر حضرت آیتالله سیستانی در میدان روحالله قم برگزار شد و حاضران یاد و خاطره امام شهید را گرامی داشتند.
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