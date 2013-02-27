اضطراب و افسردگی از فاکتورهای خطر در بیماری های قلبی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میری عصر چهارنشبه در همایش ملی پژوهش در توسعه، اظهارداشت: برای بررسی میزان تاثیر ایمان و توکل به خدا در بیماریهای قلبی، بررسي رابطه بين توكل به خداوند و اضطراب در بستگان درجه اول بيماران بستري در بخشهاي آی سی یو و سی سی یو بیمارستان ولي عصر(عج) و بخش ICU بيمارستان امام رضا(ع) بیرجند انجام شده است.

وی با بیان اینکه در عصر حاضر رشد و پيشرفت روزافزون بشر در جنبه هاي مختلف كاملاً محسوس است، افزود: انسان معاصر با بهره مندي از فن آوري هاي پيچيده و ابزازهاي ارتباطي گسترده توانمندي هاي فراواني به دست آورده است.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه سرعت و شتاب به عنوان ارمغان فن آوري و ارتباطات به تمام زواياي زندگي بشر نفوذ كرده است، عنون کرد: اضطراب و افسردگي، بعنوان متداول ترين و شايعترين، مشكلات رواني افراد يكي از معضلات عمده جوامع معاصر است.

وی به روش تحقیق در این طرح اشاره کرد و گفت: در اين مطالعه توصيفي تحليلي تعداد 250 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند كه به روش نمونه گيري ساده انجام شده است.

میری در این راستا بيماران بستري در این بیمارستانها در بخش های ذکر شده انتخاب شده و سپس از بستگان درجه اول، كساني كه مايل به همكاري بودند انتخاب و به تکمیل پرسشنامه ای به صورت حضوری پرداختند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه در این تحقیق افراد با سطح تحصيلات بالا از توكل بالاتري نسبت به بقيه افراد برخوردارند، افزود: جنس افراد نيز مي تواند در سطح توكل آنها تأثير گذار باشد كه در اين مطالعه ميانگين نمره توكل در زنان بالاتر از مردان بوده است.

وی یادآور شد: توكل بر خدا مي تواند از اضطراب روزانه بكاهد و هر چقدر ايمان يه خدا بيشتر باشد توكل نیز بيشتر خواهد بود.