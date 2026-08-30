تثبیت مالکیت بیش از ۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کردعلیوند در سخنانی با اشاره به اولویت‌بندی رفع تداخلات در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی، اظهار داشت: تثبیت مالکیت اراضی غیرملی، نه‌تنها یک تکلیف اداری، بلکه یک ضرورت برای حمایت از امنیت غذایی و کاهش بار پرونده‌های قضایی استان است. در پنج ماه اخیر، با بررسی دقیق نقشه‌ها و پلاک‌های ثبتی در کمیسیون رفع تداخلات استان، بیش سه هزار هکتار از زمین‌هایی که به دلیل تداخلات ثبتی بلاتکلیف مانده بودند، تعیین تکلیف و به چرخه تولید بازگشتند.

وی با تأکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی کشاورزان لرستانی، تداخل مرز اراضی شخصی با اراضی ملی بوده است، افزود: وقتی مالکیت کشاورز بر زمینش تثبیت می‌شود و سند رسمی دریافت می‌کند، امنیت روانی و اقتصادی او تضمین می‌شود. این یعنی کاهش تنش‌های اجتماعی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی که درگذشته به دلیل نبود شفافیت در مرزها رخ می‌داد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه تثبیت مالکیت در قالب صدور سند تک‌برگ، امنیت حقوقی بهره‌برداران را تضمین می‌کند، تصریح کرد: با اجرای این طرح، شاهد کاهش چشمگیر دعاوی حقوقی و اختلافات ملکی در محاکم قضایی خواهیم بود. اسناد صادره پس از طی مراحل قانونی و تأیید در کمیسیون رفع تداخلات، به‌صورت قطعی و با حدنگاری دقیق ثبت شده و زمینه را برای بهره‌وری بیشتر و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی فراهم می‌آورد.

کردعلیوند ضمن تقدیر از تلاش کارشناسان و اعضای کمیسیون رفع تداخلات استان، عنوان کرد: برنامه عملیاتی ما در ماه‌های آینده با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت. از مالکان و بهره‌برداران محترم تقاضا داریم برای تسریع در روند صدور اسناد تک‌برگ، همکاری لازم را با مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها داشته باشند تا پرونده‌های باقی‌مانده نیز با رعایت دقیق قانون و عدالت به سرانجام برسد.