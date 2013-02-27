16 واحد صنفي متخلف در اردبيل پلمپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صابر بابازاده عصر چهارشنبه در حاشیه اجرای طرحهای کنترلی پلیس از واحدهای صنفی در جمع خبرنگاران اضافه کرد: طرح تشديد كنترل و نظارت بر واحدهاي صنفي و قهوه خانه ها به مدت پنج روز توسط ماموران نظارت بر اماكن عمومي اردبيل اجرا شد.

وی هدف از اجرای این طرح را صيانت از امنيت اخلاقي، مقابله با ناهنجاري هاي صنفي و اجتماعي و همچنين ارتقاي ميزان رعايت حقوق شهروندي و جلب رضايتمندي مردم ،عنوان کرد.

بابازاده افزود: در اين طرح كه با استفاده حداكثري از امكانات و تجهيزات موجود اجرا شد، ماموران عمل كننده از 544 واحد صنفي به صورت محسوس و غير محسوس بازديد و 75 واحد صنفي فاقد پروانه فعاليت را شناسايي كردند.

وی با اشاره به پلمپ واحد هاي متخلف متذکر شد: در اين طرح 16 واحد صنفي به دليل ارتكاب تخلفات از سوي متصديان و عدم رعايت دستورالعمل و ضوابط ابلاغي پلمپ و از فعاليت صنفي آنان جلوگيري به عمل آمد.

رئيس پليس اطلاعات و امنيت عمومي استان تصريح كرد: در اين طرح همچنين ماموران به 261 واحد صنفي مختلف تذكر لساني داده و به 17 واحد صنفي اخطار كتبي پلمپ صادر شد.