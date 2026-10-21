سید محسن اسدی در گفت و گو با خبرنگار مهر از اجرای طرح بازدید شبانه مشترک از قهوه‌خانه‌های سطح شهر با هدف نظارت بر فعالیت این واحدهای صنفی، بررسی رعایت ضوابط بهداشتی و برخورد با تخلفات خبر داد.

وی اظهار کرد: این بازدید با حضور معاون دادستان مرکز استان، نیروهای انتظامی، یگان امداد و بازرسان بهداشت محیط انجام شد که در جریان آن، بیش از ۱۰۰ عدد قلیان جمع‌آوری و چهار قهوه‌خانه متخلف پلمب شدند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر اماکن عمومی و ضرورت رعایت مقررات بهداشتی، بر همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول در شناسایی تخلفات و اجرای ضوابط قانونی تأکید کرد.

وی اضافه کرد: این بازدید مشترک در راستای تشدید نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و پیگیری تخلفات انجام شد و طی آن، اقدامات قانونی لازم در قبال چهار قهوه‌خانه متخلف صورت گرفت.