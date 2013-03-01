به گزارش خبرنگار مهر، محمود آخوندی شامگاه پنج شنبه در جشن استقلال کانون وکلای دادگستری که در سالن همایش مجتمع فرهنگی ورزشی میلاد شهرداری کرج برگزار شد، با بیان اینکه وکیل در درجه نخست باید از قانون دفاع کند و سپس استقلال داشته باشد، اضافه کرد: امروز باید این استقلال را حفظ کنیم.

وی ادامه داد: آنچه که استقلال وکیل را از بین می برد صرفنظر کردن از قانون است، اولین افرادی که استقلال وکیلان را تضعیف می کنند قضات هستند، با محدودیت های که در دفاع کردن به وجود می آورد.

پدر علم حقوق ایران تصریح کرد: مقام های قضای حق ندارند برای دفاع کردن وقت تعیین کنند و فقط می توانند تذکر دهند، حاکم دادگاه باید گوش دهد، ای کاش این گفته ها به صورت قانون در می آمد و با صراحت بیشتری بیان می شد.

بی احترامی به وکلا همچنان مشاهده می شود

آخوندی افزود: عدم توجه و بی احترامی نسبت به وکلا متاسفانه دیده می شود و در حال حاضر وکلا نسبت به دادرسان و همچنین دادرسان نسبت به وکلا نظر موافقی ندارند و این امر باید با کار فرهنگی از بین برود و قاضی نباید سئوال کند که چقدر حق وکالت گرفته ای و این نباید پرسیده شود.

پدر علم حقوق ایران اظهار داشت: وکیل دادگستری باید همانند نمایندگان مجلس مصونیت داشته باشند، چه اشکالی دارد در مورد وکیل های دادگستری همچین مسئولیت در نظر گرفته شود.

جشن استقلال کانون وکلای دادگستری و بزرگداشت مقام علمی دکتر محمود آخوندی

رئیس کانون وکلای دادگستری استان البرز تصریح کرد: شهرستان کرج به عنوان مرکز استان البرز، دارای ویژگی جمعیتی و مردم شناختی است که آن را از جنبه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اداری از سایر شهرها ممتاز می کند.

وی با بیان اینکه این عوامل بر مدیریت اداری سایه انداخته و کار را دشوار می سازد، اضافه کرد: هنوز استان البرز به تقسیمات کشوری اضافه نشده بود که زمزمه تشکیل کانون البرز و جدا شدن آن از کانون مرکز به گوش می رسید و علی رغم مخالفت ها این کانون در بهمن ماه سال گذشته تاسیس شد که هم اکنون یک هزار و 514 عضو دارد که از این تعداد 585 نفر خانم و 928 نفر آقا هستند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان البرز گفت: کانون وکلای دادگستری استان البرز به عنوان بیست و دومین کانون کشور است ولی از نظر اعضا چهارم کانون وکلای ایران است.

داودی گرما رودی اظهار داشت: شتاب در تشکیل کانون البرز بدون پیش بینی ساز و کارهای اداری، مالی و نیروی انسانی جز نام چیزی پدید نیامد.

وی تصریح کرد: آغاز کار کانون وکلا با مراجعه ارباب رجوع مواجه بود که این افراد انتظار انجام کار خود را داشتند کار را برای سخت تر کرده بود.

وی افزود: در اولین اقدام توانستیم سیستم بایگانی مجهزی را دایر کنیم و در مجموع هیئت مدیره تعداد جلسه داشته است و فضای همدلی و همکاری خوبی در هیئت مدیره حاکم است،هر چند بدلیل مضایق مالی تا دو ماه امور اداری تنها با داشتن یک کارمند انجام می شد اما به مرورتوانستیم تعداد پرسنل را افزایش دهیم و این تعداد هر چند ناکافی است اما به دلیل زحمات بی شائبه و تلاش پرسنل اداری، امور اداری به نحو مطلوب انجام یافته است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان البرز اظهار داشت: از جمله اولین اقدامات تشکیل شورای راهبردی کانون بوده که ابتکار تشکیل آن بر اساس سیاست مدیریت مشارکتی و مشورتی هیئت مدیره بوده است و این شورا جمعی است متشکل از وکلای پیشکسوت و نیز جوان که در واقع مشاور هیئت مدیره هستند.

داودی گرمارودی افزود: در تلاش بودیم مسئله سایت در اولین فرصت راه اندازی شود تا بتوانیم اطلاع رسانی به موقع داشته باشیم ودر حال حاضر نیز مشغول توسعه ظرفیت سایت و تکمیل بخش های نا تمام آن هستیم که به دلیل حجم امور کانون این امر هنوز به اتمام نرسیده است.

وی گفت: تصمیم به موقع هیئت مدیره و نیز حمایت ریاست اتحادیه سبب شد بتوانیم سیستم اتوماسیون داخلی را در کانون البرز نصب و راه اندازی کنیم که امید در گام بعدی بتوانیم از تمام ظرفیت ها برای کانون الکترونیک بهره برد و ارتباط الکترونیک با همکاران را که از ابتدای تاسیس کانون در دستور کار بوده تکمیل کنیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان البرز افزود: پس از نصب سیستم اتوماسیون توانستیم به عنوان اولین کانون، کدینگ پروانه ها را اجراه کرده و پروانه های کانون البرز دارای کد 16 رقمی است که معرف ویژگی های حرفه ای وکیل است.

وی تصریح کرد: همین امر الزاما ما را مجبور به تغییر دفترچه ها کرده که با توجه به تعداد زیاد اعضا و نیز تازه کار بودن کانون، امر دشواری بود که به خوبی به انجام رسید و با عنایت به اینکه بر اساس تصمیم کمیسیون موضوع تبصره یک در سال گذشته، تعداد 214 نفر کارآموز برای شهرهای استان البرز تعیین شده بود، حجم کار نیازمند توضیح نیست که البته این تعداد دو نیم برابر ظرفیت قابل قبول کارآموز برای استان البرز بوده است.

داودی گرما رودی اظهار داشت: کمیسیون تبصره یک در سال جاری تصمیم به جذب 80 نفر کارآموز گرفت که مراحل ثبت نام و انجام تشریفات قانونی صدور پروانه آنان آغاز شده است که با اضافه شدن این افراد به جمع ما تعداد کارآموزان فعلی به 500 نفر می رسد که این خود یک کانون مستقل در دل کانون البرز است.

وی تصریح کرد: کانون وکلای استان البرز در راستای سیاست مشورتی در اولین اقدام خود ابتکار جدید را صورت داده و شورای راهبردی متشکل از وکلای جوان را تشکیل داده است که این شورا تا کنون 6 جلسه و آئین نامه داشته است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان البرز گفت: در راستای ارتقای سطح مدیریت در کانون و انطباق آن با استانداردهای مدیریتی مذاکراتی با کارشناسان استاندارد صورت گرفته که به صورت علمی و اصولی کار را دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه کد 16 رقمی به جای شماره قدیمی پرونده ها قرار گرفت، تصریح کرد: در جهت ارتقای سلامت نظام اداری و الکترونیک کردن خدمات کانون وکلای کارهای خوبی صورت گرفته است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان البرز ادامه داد: با تصمیم هیئت مدیره سرانجام توانستیم سیستم اتوماسیون اداری را نصب و راه اندازی کنیم.

گرما رودی با تاکید بر اینکه آموزش علمی وکلا در مقررات در نظر گرفته شده و این دنبال شده است، افزود: الکترونیک کردن کانون نیازمند هزینه و اعتبار است ولی امیدواریم این کار به سرانجام برسد.

وی با بیان اینکه شاخصه هیئت مدیره همدلی و همراهی بوده است، اضافه کرد: فعالیت های کانون با توجه به تازه تاسیس بودن آن مصروف ساختار سازی شده که عمده ساختارها هنوز ادامه دارد و هدف این است که پایه ها صحیح گذاشته شود.