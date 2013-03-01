به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه اتریشی "استاندارد" بر اساس یک نظرسنجی که موسسه (تی ان اس سوفرس) برای نشریه "فیگارو" انجام داده و روز گذشته در این نشریه منتشر شده است، بعد از گذشتن حدود ده ماه از مسئولیت ریاست جمهوری "فرانسوا اولاند" وی منفورترین رئیس جمهوری فرانسه از سال 1980 است.



بر اساس این نظرسنجی میزان رضایتمندی از این سیاستمدار سوسیالیست در ماه فوریه پنج درصد کاهش پیدا کرده و به سی درصد رسیده است. اولاند که با یک اقتصاد در حال رکود و بیکاری بالا در کشورش روبروست در بین طرفداران سوسیالیست خود نیز با کاهش محبوبیت روبرو شده به گونه ای که میزان رضایت از وی در بین طرفدارانش هم با هشت درصد کاهش روبرو بوده است.



بر این اساس از نوامبر تا ژانویه گذشته میزان محبوبیت اولاند در فرانسه حدود 35 درصد بوده که پس از مداخله نظامی فرانسه در آفریقا کمی افزایش داشت.



بر اساس آمار رسمی در ژانویه 3.17 میلیون نفر در فرانسه هیچ شغل درآمدزایی نداشته اند که این تعداد بیکار در 15 سال گذشته بی سابقه بوده است.