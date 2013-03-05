فرانسه پا جای پای ایتالیا می گذارد/ ضعف و دودلی اولاند در غلبه بر بحران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "دی ولت" در مطلبی نوشت: این طور به نظر می رسد که "فرانسوا اولاند" نیز مانند روزهای پایانی حکومت سارکوزی احساس استیصال و ناامیدی می کند. وعده های انتخاباتی مهم وی عملی نشده است و آمارها نشان از وضعیت بد اقتصادی در این کشور دارد. فرانسه در معرض خطر قرار گرفتن در مسیری که ایتالیا طی می کند قرار دارد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب نوشت: "فرانسوا اولاند" حدود نه ماه است که رئیس جمهوری فرانسه است اما حالت یاس و ناامیدی بر طرفداران وی مشابه همان حالتی که در بین طرفداران سارکوزی بعد از چهار سال و نیم وجود داشت، حاکم شده است.

این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب به تردید و دودلی اولاند در این باره که در کدام مسیر باید قدم بگذارد اشاره کرده و نوشت: اولاند بعد از گذشت نه ماه هنوز نمی تواند تصمیم بگیرد که آیا باید به صورت جدی اصلاحاتی را که در نظر عموم، از محبوبیت برخوردار نیست در پیش گیرد یا تاکتیک دیگری را باید برگزیند.

نویسنده در ادامه با اشاره به عملی نشدن وعده های اولاند در زمینه رشد اقتصادی در کشور نوشت: تقریبا هر روز یک آمار ناامید کننده درباره وضعیت اقتصادی این کشور منتشر می شود. به جای رشد 0.8 درصدی، فرانسه در این سال در بهترین حالت یک رشد تقریبی 0.1 درصدی را تجربه کرده است.

این روزنامه آلمانی در ادامه با اشاره به اینکه در چنین شرایطی اهداف بلند مدت بودجه ای فرانسه برآورده نمی شود در بخش دیگری از این مطلب نوشت: گهگاهی در برابر این تصور، که شخصیت رهبری در فرانسه بحرانی بزرگ را به شوخی گرفته است هیچ توجیهی نمی توان یافت.

صحبت‎های درگوشی وزیر کار با اولاند

در ادامه این مطلب آمده است: بیکاری در فرانسه حدود بیست و یک ماه است که به صورت مداوم افزایش می یابد و به نرخ بیکاری بسیار بالا در سال 1997 نزدیک می شود. نرخ بیکاری در فرانسه 10.6 درصد است. در این کشور در فوریه 3،169،300 نفر بیکار بودند.به این ترتیب اولاند مهمترین وعده های انتخاباتی خود را برآورده نکرده است. وی وعده داده بود که در سال 2013 تحولی در بازار کار ایجاد شده و کسری بودجه به زیر سه درصد برسد.

بر اساس نظر سنجی ها دو-سوم فرانسوی‎ها از رئیس جمهوری جدید خود دلسرد شده اند و این تنها به آمار اقتصادی فاجعه بار در این کشور مربوط نمی شود بلکه به این دلیل است که وی یک رئیس جمهوری مردد ، متزلزل و ضعیف بوده که از اجرای تصمیمات طفره می رود و مرد عمل نیست. اولاند در دوره نه ماهه ریاست جمهوری خود طرحهای عجیب و متناقضی را ارائه داده است.

در بخش پایانی این مطلب آمده است: اولاند زمان زیادی ندارد. وی باید به مردم کشورش اعلام کند که نه سیاستهای غلبه بر بحران آلمان و نه نرخ بالای یورو برای وضعیت اقتصادی فاجعه بار فرانسه مسئول نیستند. فرانسه تنها با تلاش و هوشیاری جمعی می تواند بر این بحران غلبه کند، وگرنه این کشور به زودی به ایتالیایی دیگر تبدیل می شود.