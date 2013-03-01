به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "اسرائیل تایمز" ، "وندی شرمان " مذاکره کننده ارشد هسته ای آمریکا و معاون وزیر خارجه این کشور در امور سیاسی بعد از پایان مذاکرات هسته ای گروه 1+5 با ایران در قزاقستان برای ارائه گزارش کار راهی سرزمین های اشغالی شد.

وی با " شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی دیدار کرده و نتایج به دست آمده در مذاکرات هسته ای آلماتی و همچنین برخی مسائل درباره مذاکرات آتی را با وی در میان گذاشت.

شیمون پرز بعد از دیدار با وندی شرمان گفت: من پس از شنیدن جزئیات مطلب مجددا متقاعد شدم که دولت آمریکا اجازه نخواهد داد که ایران هسته ای شود و هرگز تلاش در این راستا را متوقف نخواهد کرد.

وندی شرمان نیز خطاب به رئیس رژیم اسرائیل گفت: آمریکا دوستی نزدیک تر از شما ندارد و اوباما(رئیس جمهور آمریکا)و جان کری ( وزیر خارجه آمریکا) دیدار آتی خود از تل آویو را فرصتی مناسب برای طرح بسیاری از موضوعات می دانند.