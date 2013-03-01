به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "رویترز"، "پرویز مشرف" رئیس جمهوری سابق پاکستان که در تبعید به سر می برد اعلام کرد در این ماه به پاکستان باز خواهد گشت و در انتخابات آتی پارلمانی این کشور شرکت خواهد کرد.

پارلمان پاکستان قرار است در 16 مارس ( 26 اسفند) منحل شود که در این مدت یک دولت موقت نظارت بر انتخابات را انجام خواهد داد.

پرویز مشرف که در سال 1999 در پی یک کودتای نظامی قدرت را در پاکستان در دست گرفت، تا سال 2008 قدرت را در اختیار داشت.

وی که در حال حاضر در دبی به سر می برد، در خصوص بازگشت به پاکستان گفت: من تصمیم گرفته ام ظرف یک هفته از زمان تشکیل دولت موقت به پاکستان برگردم.

مشرف در پاسخ به این سوال که آیا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد گفت، اظهار داشت : ریاست جمهوری در مقیاسی بزرگ است،من در حال حاضر برای شرکت در انتخابات پارلمانی می روم و امیدوارم که عملکرد حزبم خوب باشد.