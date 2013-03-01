به گزارش خبرنگار مهر، مسئول پارک علم و فناوری لرستان ظهر جمعه در آیین کلنگ زنی و شروع عملیات احداث شهرک علم و فناوری لرستان اظهار داشت: این شهرک فناوری در نزدیکی دو دانشگاه لرستان و علوم پزشکی احداث می شود تا حلقه واسطه صنعت و دانشگاه باشد.

مجید یاراحمدی با بیان اینکه شهرک علم و فناوری لرستان در زمینی به مساحت 31.5 هکتار احداث می شود، افزود: ماده 215 این پروژه در سال 1390 توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اخذ شده و اعتبار آن در بودجه سال 1391 تعریف شده است.

وی با بیان اینکه با کلنگ زنی این پروژه مراحل آماده سازی و تسطیح زمین را آغاز خواهیم کرد، یادآور شد: اعتبار احداث این پروژه در فاز اول 4.5 میلیارد تومان است که برای احداث پژوهشکده، ساختمان اداری، آزمایشگاه ها و کارگاه های مربوط به شرکت های فناور هزینه می شود.

مسئول پارک علم و فناوری لرستان با بیان اینکه فاز اول این پروژه ظرف سه سال آینده به بهره برداری می رسد، بیان داشت: پس از اتمام فاز نخست این شهرک، فاز دوم هم از سال 1393 در قالب یک پروژه سه ساله شروع می شود.