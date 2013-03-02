دو خوزستانی پیام رسان سربلندی خلیج فارس شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این دو عضو انجمن حمایت از طبیعت دز با گذشت 12 روز از شروع حرکتشان (از رودخانه دز) امروز وارد رودخانه بهمنشیر در آبادان شدند.



حاتم چالوشی در خصوص هدف از این حرکت، از رساندن پیام آشتی با طبیعت و سربلندی نام خلیج فارس به تمام هموطنان ایرانی به عنوان اهداف از سفر نام بردو گفت که در طول مسیر تا آنجا که توانسته اند در بحث آشتی با محیط زیست فرهنگ سازی کرده اند.



این ورزشکار با اشاره به نزدیکی به ایام نوروز و تعطیلات عید افزود: مردم به طور طبیعی در این ایام بیشتر به دل طبیعت می روند پس لازم است تا برای حفاظت از محیط طبیعی یکسری نکات ساده همچون به همراه بردن کیسه زباله برای جمع آوری زباله ها و خاموش کردن آتشی که برای پخت و پز و یا درست کردن چای روشن می کنند را رعایت کنند.



به عقیده وی، طبیعت هدیه خدادادی است که باید به صورت امانت به نسل های آینده تحویل داده شود، آشتی با طبیعت مبحث جدیدی نیست اما لازم دانستیم تا با اجرای این طرح در قالب سفر در آبهای خوزستان که شرح و جزییات آن نیز به صورت یک کتابچه (سفرنامه) منتشر می شود این پیام را برسانیم که طبیعت زیبا، دوست داشتنی و منحصر به فرد است.