مجوز اجرای سه گروه موسیقی در تهران صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر موسیقی، مجوز اجراي صحنه‌اي براي گروه موسيقي "اورانوس" به سرپرستي آيدين عليانسب و خوانندگي جواد بخشش، گروه موسيقي فولكلور و كلاسيك "سهند" به سرپرستي و خوانندگی رشيد وطن‌دوست و حميد پناهي و گروه موسيقي كلاسيك بي‌كلام "اركستر مجلسي پارسيان "به سرپرستي آيدين احمدي‌نژاد را صادر کرد.

گروه اورانوس 17 اسفند ماه با اجراي 15 قطعه از ساعت 20 برای اجرای قطعاتی چون رويا، مرثيه، جوان و نگاه در تالار ایوان شمس روی صحنه می رود. گروه سهند نیز 17 و 18 اسفند ماه درساعت 18:30، 21قطعه از جمله رسم عاشقي، رنج سكوت، ايران و ريحان را در تالار وحدت اجرا می‌کند.

همچنین گروه اركستر مجلسي پارسيان 21 و 22 اسفندماه برای اجراي سه قطعه اوورتور غارفينگال، سمفوني شماره يك و سرنا براي اركستر زهي از ساعت 19:30 در تالار رودكي روی صحنه می‌رود.