به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار فرمانده انتظامی استان قم با وی، با بيان اينکه وظيفه تامين امنيت به عهده همه مردم است و امنيت ديني در سايه ايمان حاصل مي‌شود به سه اصل اشاره کرد و اظهار داشت: اصل اول امنيت آرماني در سايه ايمان است.

وي در ادامه با تأکيد بر اينکه اداره هفت ميليارد انسان در روي کره زمين براي امام زمان(عج) در صورتي که ظهور کنند کار سختي نيست، افزود: در بسياري از کشورها صحبت از فشار اقتصادي است اما کارخانه‌هاي اسلحه سازي و آدم کشي آنها در سه شيفت فعالیت مي‌کند، اين يعني عقل کار نمي‌کند، نعمت‌هاي خداوند متعال را صرف آدم کشي مي‌کنند.

استاد برجسته حوزه، اصل دوم را کمک الهي به اندازه نياز مردم دانست و گفت: اصل سوم در صورتي که ما ندانيم فيض کجا نازل مي‌شود، کي لازم مي‌شود، يا بدانيم در معرض قرار ندهيم، از فيض الهي محروم هستيم.

دعا برای حفظ آبروی نظام

وی در ادامه با بيان اينکه از پيامبر اکرم اسلام (ص) نقل شده که فرموده‌اند "درست است که خداوند دائماً فيض مي‌رساند ولي هميشه بهار نيست" افزود: گاهي در حرم، مسجد و نماز به انسان حالتي دست مي‌دهد و حس روحاني دارد که يک مشکلي را از کسي حل کند، انسان در آن حال از خداوند بخواهد که آبروي نظام را حفظ کند.

آیت الله جوادی آملی گفت: موفقيت‌هاي ساختن ماهواره‌ها و مسائل موشکي فيض است و اين قدرت، نعمت و آمادگي کشور است.

وی در بخش ديگري از سخنان خود به کشور افغانستان اشاره کرد و افزود: کشور افغانستان اين قدرت را دارد که رو پاي خود بايستد،‌ براي اينکه مردمي غيور و فعال دارد، نفت، گاز و عتبات ندارند، اما تلاش و کوشش دارند و در واقع مردم این کشور نيرويي سخت کوش هستند.

این مرجع تقلید شیعیان در ادامه به هشت سال جنگ تحميلي اشاره کرد و افزود: به برکت روحانيت، قرآن و عترت دين، دشمنان هشت سال با تمام تلاش و کوشش خود نتوانستند حتي يک وجب از خاک کشور را بگيرند.

وی گفت: قبل و بعد از انقلاب اسلامي خيلي فرق کرده است، فردي که در خانه نشسته و با کامپيوتر حساب بانکي مردم را خالي مي‌کند يک هوش کاذب دارد، اگر هوش صادق داشته باشد هم دنيا را دارد و هم آخرت را، آنوقت خود و ديگران را به زحمت نمي‌اندازد.

پليس بايد در اخلاق، منطق و علم روز آمد باشد

فرمانده انتظامي استان قم نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشي از عملکرد کارکنان فرماندهي انتظامی استان قم اظهار داشت: کار پليس از نظر وسعت، تنوع و مسئوليت‌هايي که قانونگذار بر عهده آن گذاشته کار سختي است.

سردار کاظم مجتبایی ادامه داد: همان طور که علم به صورت مثبت رشد داشته، رشد منفي آن نيز باعث شده تا کار پليس سخت تر شود.

وی ادامه داد: اساس معيارهاي پليس انقلاب اسلامي، مردم مداري و ارزش مداري است.

فرمانده انتظامي استان قم با اشاره به تعاملات پليس قم با ساير دستگاه‌هاي استان اظهار داشت: از ابتداي مسئوليت در قم، حرفه آموزي و استاندارد سازي رفتار کارکنان اين فرماندهي، در راس اهداف دنبال مي‌شد که موفقيت‌هايي را نيز در پي داشت.

مجتبايي با تاکيد بر اينکه پليس بايد در اخلاق، منطق و علم روز آمد باشد، به رد رشوه از سوي کارکنان اين فرماندهي اشاره کرد و افزود: در سال جاري سوء استفاده از مسئوليت شغلي با کاهش روبرو بوده است که اميدوايم روزي به صفر برسد.

