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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۵۶

شب شعر عمان سامانی در سامان برگزار شد

شب شعر عمان سامانی در سامان برگزار شد

سامان – خبرگزاري مهر: شهردار سامان از برگزاری شب شعر عمان ساماني در سامان از توابع استان چهارمحال وبختیاری خبر داد.

محسن حيدري در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه به مناسبت 176 سالگرد تولد عمان ساماني شاعر بزرگ منطقه سامان شب شعری  در سالن شهرداري سامان برگزار شد، اظهار داشت:در اين شب شعر 15 شاعر از شاعران سامان در مدح اين شاعر اشعار خود را قرائت كردند.

وي با بيان اينكه عمان ساماني عارف و شاعر نامي استان در سال 1358 هجري قمري در سامان به دنيا آمده است، بيان داشت: آثار مطرح اين شاعر نامي عبارت است از گنجينه الاسرار، مخزن الدور، قصايد، غزليات و معراج نامه است.
 
شهردار سامان اذعان داشت: در اين مراسم همچنین از جمعي از هنرمندان و شعرای شهر سامان تجليل به عمل آمد .
کد مطلب 2009589

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