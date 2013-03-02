نمایش و نقد مستند "خونه" در سالن سینما حقیقت

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان این فیلم نود دقیقه‌ای درباره عمارت قدیمی میرزا حسن مستوفی در منطقه گلوبندک تهران است که طی بیش از 120 سال شاهد حیات و رفت و آمد انسان های متفاوتی بوده است. این گذر زمان، خاطرات و مرور تاریخ را یادآوری می‌کند.

این فیلم ساعت 16:30 نمایش داده می‌شود و جلسه نقد و بررسی آن با حضور خدایار قاقانی (کارگردان)، جواد طوسی (منتقد سینما)، شاهین شجری کهن (مجری- کارشناس) و برخی دیگر از عوامل فیلم برگزار شود

عوامل تولید فیلم مستند "خونه" به این شرح هستند: طرح، پژوهش، تدوین و کارگردانی: خدایار قاقانی، مدیر تصویربرداری: داوود عباسی (با یادی از شهید سیدمهدی میرافضلی)، صدابردار: ایمان بازیار، عرفان ابراهیمی، صداگذار: عرفان ابراهیمی، مشاور کارگردان: محمدرضا اصلانی، علی عبدالله‌زاده، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: بهنوش ناصرپور.

با حضور: آیدین آغداشلو، محمدرضا اصلانی، اشکان امینیان، سید عبدالله انوار، لوریک ترهوانسیان، فریدون حافظی، نصرالله حدادی، ویگن داوودی، محمدعلی سپانلو، همایون شهنواز، محمدرضا مدنی، زنده یاد شهین مستوفی، علی معلم، لیلا معیری، ناصر ملک مطیعی، سیدعلیرضا میرعلی نقی، زنده‌یاد احسان نراقی، جهانگیر هدایت و امیرهمایون ابراهیمی. تهیه کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، خدایار قاقانی.