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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۴۶

کنفدراسیون آسیا اعلام کرد:

کاظمیان و سوکای در میان بهترین های هفته اول لیگ قهرمانان

کاظمیان و سوکای در میان بهترین های هفته اول لیگ قهرمانان

بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا دو بازیکن ایرانی در میان بهترین های هفته نخست لیگ قهرمانان فوتبال آسیا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال،بهترین بازیکنان دیدارهای هفته اول لیگ قهرمانان آسیا که در گزارش ناظران بازیها درج شده، معرفی شدند. بر این اساس در دیدار تیم‌های تراکتورسازی تبریز و الجزیره امارات جواد کاظمیان، بهترین بازیکن میدان شد.

 
همچنین در بازی تیم‌های سپاهان اصفهان و النصر امارات، جواهیر سوکای بهترین بازیکن میدان و در بازی الریان قطر و استقلال تهران، رودریگو باربوسا، تاباتا بازیکن شماره 10 تیم الریان قطر از سوی کمیته فنی رقابتها به عنوان بهترین بازیکنان میدان انتخاب شدند.
کد مطلب 2009673

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