کاظمیان و سوکای در میان بهترین های هفته اول لیگ قهرمانان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بهترین بازیکنان دیدارهای هفته اول لیگ قهرمانان آسیا که در گزارش ناظران بازیها درج شده، معرفی شدند. بر این اساس در دیدار تیم‌های تراکتورسازی تبریز و الجزیره امارات جواد کاظمیان، بهترین بازیکن میدان شد.





همچنین در بازی تیم‌های سپاهان اصفهان و النصر امارات، جواهیر سوکای بهترین بازیکن میدان و در بازی الریان قطر و استقلال تهران، رودریگو باربوسا، تاباتا بازیکن شماره 10 تیم الریان قطر از سوی کمیته فنی رقابتها به عنوان بهترین بازیکنان میدان انتخاب شدند.