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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۲۱:۲۱

در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا ؛

پیروزی مقتدرانه سپاهان برابر النصر امارات/ طوفان شاگردان زلاتکو در اصفهان

پیروزی مقتدرانه سپاهان برابر النصر امارات/ طوفان شاگردان زلاتکو در اصفهان

تیم فوتبال سپاهان اصفهان فصل جدید رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را با پیروزی برابر النصر امارات آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از یازدهمین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا شامگاه امروز چهارشنبه با برگزاری دیدار تیم های سپاهان ایران و النصر امارات از گروه سوم پیگیری شد که در پایان شاگردان زلاتکو کرانچار موفق شدند در گام نخست با نتیجه 3 بر صفر حریف اماراتی خود را شکست دهند.

در این دیدار که در ورزشگاه فولادشهر اصفهان و به قضاوت نیشیمورا ژاپنی برگزار شد، زردپوشان ایرانی که سابقه نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا را هم در کارنامه دارند با ارائه یک فوتبال برتر و زیبا موفق شدند توسط جواهیر سوکای(22 و 81) و امید ابراهیمی(87) دروازه شاگردان والتر زنگا را سه بار باز کنند و در نخستین قدم در فصل جدید لیگ قهرمانان به یک پیروزی پرگل دست پیدا کنند.

شاگردان زلاتکو کرانچار که در نیمه اول تیم برتر میدان بودند و موقعیت های مناسبی را برای گلزنی داشتند، در نیمه دوم تیم برتر میدان بودند و علاوه بر دو گلی که به ثمر رساندند بارها تا آستانه رسیدن به گل رفتند و لرزه بر اندام تیم حریف انداختند اما در افزایش تعداد گل ها موفق نبودند. محمدرضا خلعتبری در این دیدار ستاره میدان بود و هر سه پاس گل سپاهان را به یارانش داد. جواهیر سوکای نیز که دو گل زده بود در دقایق پایانی یک موقعیت ایده ال را از دست داد.

کد مطلب 2008149

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