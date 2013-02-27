پیروزی مقتدرانه سپاهان برابر النصر امارات/ طوفان شاگردان زلاتکو در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از یازدهمین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا شامگاه امروز چهارشنبه با برگزاری دیدار تیم های سپاهان ایران و النصر امارات از گروه سوم پیگیری شد که در پایان شاگردان زلاتکو کرانچار موفق شدند در گام نخست با نتیجه 3 بر صفر حریف اماراتی خود را شکست دهند.

در این دیدار که در ورزشگاه فولادشهر اصفهان و به قضاوت نیشیمورا ژاپنی برگزار شد، زردپوشان ایرانی که سابقه نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا را هم در کارنامه دارند با ارائه یک فوتبال برتر و زیبا موفق شدند توسط جواهیر سوکای(22 و 81) و امید ابراهیمی(87) دروازه شاگردان والتر زنگا را سه بار باز کنند و در نخستین قدم در فصل جدید لیگ قهرمانان به یک پیروزی پرگل دست پیدا کنند.

شاگردان زلاتکو کرانچار که در نیمه اول تیم برتر میدان بودند و موقعیت های مناسبی را برای گلزنی داشتند، در نیمه دوم تیم برتر میدان بودند و علاوه بر دو گلی که به ثمر رساندند بارها تا آستانه رسیدن به گل رفتند و لرزه بر اندام تیم حریف انداختند اما در افزایش تعداد گل ها موفق نبودند. محمدرضا خلعتبری در این دیدار ستاره میدان بود و هر سه پاس گل سپاهان را به یارانش داد. جواهیر سوکای نیز که دو گل زده بود در دقایق پایانی یک موقعیت ایده ال را از دست داد.