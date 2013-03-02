مجور احداث پالايشگاه نفت در بهشهر نهايي شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی نورزاد عصر شنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه اظهار داشت: از هفته گذشته مجوز نهایی احداث پالایشگاه نفت بهشهر صادر و قرار‌داد‌های مربوطه بسته شد.

وي افزود: زير ساخت هاي احداث پالايشگاه نفت در بهشهر آماده است و عملیات اجرایی فاز اول این پالایشگاه به زودی آغاز می‌شود.

نورزاد با بيان اينكه 30 هكتار براي ساخت اين پالايشگاه در نظر گرفته شده است افزود: 168 هکتار زمین نيز برای ساخت مجتمع‌ های اداری و خانه‌ های سازمانی در نظر گرفته شده است.

وي گفت: در عمليات فاز اول اين پالايشگاه، پالايش نفت با ظرفيتي مشخص انجام مي شود.

نورزاد با اشاره به اينكه در بحث تردد در جاده زاغمرز نيز با مشكل روبرو هستيم، گفت: امكانات اينجاده پايين است و متناسب با صنايع حاشيه خزر و تردد وسائط نقليه و كاميون ها نيست كه بهسازي و آسفالت آن در دست اقدام است و 5 كيلومتر از حسين آباد تا بندر اميرآباد نيز روئكش آسفالت انجام شده است.

سرپرست فرمانداري بهشهر در ادامه با اشاره به اعتبار مناسب براي افزايش وسعت بندر اظهار داشت: با برنامه ريزي انجام شده مقرر شد يكهزار هكتار به فضاي كنوني بندر اضافه شود كه به بيش از 2 هزار هكتار مي رسد و اعتبار آن توسط سازمان بنادر و كشتيراني عملياتي شده است.