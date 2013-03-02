مراسم بزرگداشت آیت الله خوشوقت در ورامین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دفتر آیت الله سید مرتضی محمودی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین طی اطلاعیه ای از برگزاری مراسم بزرگداشت حضرت آیت الله خوشوقت همزمان با سه شنبه 15 اسفند ماه، بعد از نماز مغرب و عشاء در محسنیه شهید علیخانی ورامین خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: سخنران این مراسم باشکوه که از سوی دفتر نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین برگزار می شود، حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران است.

در این اطلاعیه از عموم ارادتمندان ایشان دعوت شده تا در این مجلس شرکت کنند.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است :

"انا لله و انا الیه راجعون

رحلت استاد گرانقدر و معلم بزرگوار اخلاق حضرت آیت الله خوشوقت نور الله مرقده الشریف ضایعه ای بزرگ بر روحانیت معظم شیعه و تمامی مسلمانان جهان بود.

به همین مناسبت جلس ختمی از سوی دفتر امام جمعه ورامین در روز سه شنبه 15 اسفند بعد از نماز مغرب و عشاء در محسنیه شهید علیخانی واقع در میدان امام(ره) برگزار می شود.

در این مراسم حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت ورامین سخنرانی خواهند کرد.

لذا از عموم ارادتمندان ایشان دعوت شده تا در این مجلس شرکت کنند".

گفتنی است، حضرت آیت الله خوشوقت بسیاری از روزهای سال با شور و اشتیاق در شهرستان ورامین حاضر می شد و در محسنیه شهید علیخانی به سخنرانی برای جوانان و علاقه مندان به معارف اسلامی می پرداخت و از این رو چهره ای محبوب در این منطقه است.

لازم به ذکر است، حضرت آیت الله عزیزالله خوشوقت(ره) در سال 1305 دیده به جهان گشود و مجتهد، استاد اخلاق و عارف بالله بود؛ ایشان بیش از چهار دهه امام جماعت مسجد امام حسن مجتبی(ع) واقع در سه راه طالقانی تهران(پیچ شمران) بودند.

وی از بارزترین شاگردان اخلاق و عرفان علامه طباطبایی(ره) و همچنین از شاگردان حضرت آیت ‌الله ‌العظمی بروجردی، حضرت امام خمینی(ره) و مرحوم حائری بود.

کارگاه غیرمجاز بسته بندی خشکبار در کهریزک پلمب شد

کارگاه غیرمجاز تهیه و بسته بندی خشکبار از سوی کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری در منطقه کهریزک کشف و پلمپ شد.

در این کارگاه که در شرایط غیربهداشتی، انواع خشکبار، بادام زمینی و ذرت را با مارک جعلی آتیش، تهیه و بسته بندی و به بازار عرضه می کرند.

کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت شهرستان ری پس از اخذ دستور مقام قضایی به همراه نماینده کلانتری 170 کهریزک تمامی وسایل و محصولات کارگاه را توقیف و افراد متخلف را به دادگاه معرفی کردند.