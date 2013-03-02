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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۲۰:۱۴

حاج رسولی‌ها اعلام کرد:

سطح آب دریاچه ارومیه بالا آمد/ رشد 38 درصدی بارندگی‌ها

سطح آب دریاچه ارومیه بالا آمد/ رشد 38 درصدی بارندگی‌ها

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، از افزایش 38 درصدی بارندگی ها در حوزه دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: میزان آب موجود در دریاچه ارومیه به نسبت مدت مشابه سال قبل برابر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاج رسولی ها گفت: تاثیر بارندگی ها بر روی سطح دریاچه ارومیه در حال حاضر به گونه ای است که ارتفاع آن با چنین روزی در سال گذشته برابر شده یعنی افتی که از سال گذشته در این دریاچه اتفاق افتاده جبران شده و سطح آن به میزان سال گذشته برگشته است.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از افزایش 38 درصدی بارندگی ها در حوزه آبریز دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار داشت:بارندگی ها در حوزه آبریز دریاچه ارومیه 200 میلی متر است که در مقایسه با سال گذشته 38 درصد و نسبت به درازمدت، 26 درصد افزایش داشته است.

وی همچنین در خصوص میزان بارندگی ها در کشور، افزود: بارندگی ها تاکنون حدود 150 میلی متر بوده است که نسبت به میانگین درازمدت حدود 7 درصد رشد نشان می دهد.

کد مطلب 2009915

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