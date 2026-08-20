آمادگی کامل مدارس استان ایلام برای آغاز سال تحصیلی جدید

ایرج زینیوند در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۴ تا ۵ میلیون تومانی حقوق آموزگاران شاغل در مناطق مرزی خبر داد و گفت: اجرای عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری، توسعه هوش مصنوعی و شفافسازی، چهار رویکرد اصلی مدارس استان در سال تحصیلی جدید خواهد بود و این اقدام در راستای حمایت از معلمان مناطق کمبرخوردار و کاهش شکاف آموزشی بین مناطق مختلف استان صورت گرفته است تا انگیزه ماندگاری معلمان در مناطق مرزی افزایش یابد.
وی با تأکید بر برنامههای متنوع آموزش و پرورش برای سال تحصیلی جدید، افزود: رویکردهای چهارگانه یادشده، نقش کلیدی در تحول نظام تعلیم و تربیت استان دارند و تمام تلاش مجموعه آموزش و پرورش بر این است که با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، گام مؤثری در جهت ارتقای سطح کیفی آموزش و پرورش استان بردارد و این چهار محور، محوریت تمام برنامههای آموزشی و تربیتی در سال جدید را تشکیل خواهند داد.
مدیرکل آموزش و پرورش ایلام در پایان با اشاره به آمادگی کامل مدارس برای آغاز سال تحصیلی، خاطرنشان کرد: کتابهای درسی بهموقع در اختیار دانشآموزان قرار گرفته و همه تمهیدات لازم برای بازگشایی باشکوه مدارس اندیشیده شده است.
وی گفت: امیدوار هستیم با همراهی معلمان و خانوادهها، شاهد سالی پر از موفقیت و پیشرفت در عرصه آموزش و پرورش استان باشیم و این رویکردهای جدید بتواند زمینهساز تحقق عدالت آموزشی و ارتقاء کیفیت یادگیری در استان شود.
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