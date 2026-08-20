وزیر ورزش: کردستان باید نظام استعدادیابی ورزشی خود را تقویت کند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی صبح پنجشنبه در جریان بازدید از ورزشگاه ۲۲ گولان سنندج با قدردانی از اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات این مجموعه اظهار کرد: این ورزشگاه از نظر زیبایی، ساخت اصولی و فضای ورزشی، از مجموعه‌های بسیار خوب کشور به شمار می‌رود و اکنون باید زمینه استفاده مطلوب از این ظرفیت فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت فعال شدن نظام استعدادیابی در رشته‌های مختلف ورزشی افزود: هیئت‌های ورزشی کردستان باید برای شناسایی و پرورش استعدادها برنامه مشخص و مکتوب داشته باشند، چراکه وجود یک نظام استعدادیابی منسجم می‌تواند مسیر رسیدن ورزشکاران مستعد به قهرمانی را کوتاه‌تر کند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیت‌های ویژه کردستان در برخی رشته‌ها گفت: این استان در رشته‌هایی مانند بسکتبال، قایقرانی و روئینگ دارای سابقه و مزیت‌های قابل توجهی است و باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه ورزش قهرمانی استفاده شود.

دنیامالی ادامه داد: تجربه فعالیت در حوزه ورزش کردستان نشان داده است که این استان از استعدادهای مناسبی برخوردار است و به همین دلیل هیئت‌های ورزشی باید با برنامه‌ریزی دقیق، این ظرفیت‌ها را شناسایی و پرورش دهند.

وی با بیان اینکه حمایت از کردستان در سطح ملی مورد توجه وزارت ورزش قرار دارد، تصریح کرد: تحول ورزشی باید از درون استان آغاز شود و هیئت‌های ورزشی در این مسیر نقش محوری دارند. وزارت ورزش نیز پشتیبانی‌های لازم را برای تقویت زیرساخت‌ها و توسعه ورزش استان انجام خواهد داد.

وزیر ورزش و جوانان بر تدوین برنامه‌های بلندمدت ورزشی تأکید کرد و گفت: علاوه بر چشم‌انداز ۲۰ ساله، باید برنامه پنج‌ساله مشخصی برای توسعه ورزش قهرمانی استان تدوین شود و رشته‌هایی که کردستان در آنها مزیت نسبی دارد، در اولویت قرار گیرند.

دنیامالی همچنین از تلاش برای ورود باشگاه‌های بزرگ به عرصه حمایت از ورزش قهرمانی خبر داد و افزود: ظرفیت‌هایی مانند دانشگاه آزاد می‌توانند در توسعه ورزش قهرمانی استان نقش‌آفرین باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت اماکن ورزشی آسیب‌دیده در جریان جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: برای بازسازی این اماکن، میزان خسارت و وضعیت هر مجموعه در حال بررسی است و در مواردی که امکان استفاده از منابع موجود وجود داشته باشد، اقدامات لازم انجام می‌شود.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: در مواردی که اماکن ورزشی به‌طور کامل آسیب دیده‌اند، باید از ظرفیت مولدسازی و توان داخلی استفاده کرد و حتی می‌توان برخی فضاها را در چارچوب قانون در اختیار فدراسیون‌ها قرار داد تا ضمن بازسازی، زمینه توسعه ورزش قهرمانی و ارائه خدمات ورزشی به مردم فراهم شود.

دنیامالی گفت: بخش عمده اماکن ورزشی آسیب‌دیده بازسازی شده و دو مجموعه باقی‌مانده نیز در دستور کار جدی وزارت ورزش قرار دارند تا روند بازسازی آنها با سرعت بیشتری دنبال و زمینه بهره‌برداری مجدد از این اماکن فراهم شود.