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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

تداوم نقض آتش‌بس در لبنان؛ حمله توپخانه‌ای اسرائیل به تپه «علی الطاهر»

تداوم نقض آتش‌بس در لبنان؛ حمله توپخانه‌ای اسرائیل به تپه «علی الطاهر»

رژیم صهیونیستی با ادامه نقض آتش‌بس در جنوب لبنان، چند منطقه و شهرک را هدف حملات هوایی، آتش توپخانه و گلوله‌های فسفری قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد.

بر اساس گزارش منابع لبنانی، در تازه‌ترین موارد نقض آتش‌بس، منطقه «وادی السلوقی» و اطراف شهرک «شبعا» در جنوب لبنان هدف حملات توپخانه ای ارتش اسرائیل قرار گرفت.

ارتش اشغالگر همچنین شهرک «المنصوری» را هدف حمله توپخانه‌ای قرار داد و در منطقه «المشاع» این شهرک یک انفجار انجام دادند.

هواپیماهای جنگی ارتش اشغالگر اطراف منطقه «الدبشه» را هم هدف حمله قرار دادند.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان نیز اعلام کرد که شهرک «حولا» هدف حمله توپخانه ای ارتش رژیم اشغالگر قرار گرفته است.

به گفته وی، یگان توپخانه ای ارتش رژیم اشغالگر با گلوله های فسفوری منطقه الحرجیه واقع بین علی الطاهر و الدبشه را هدف قرار داد.

بامداد امروز هم ارتفاعات «علی الطاهر» و شهرک «کفر رمان» هدف حمله توپخانه ای رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

کد مطلب 6922084

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
      0 0
      پاسخ
      چرا ما موشک نمیزنیم به جاش بهشون تا آدم بشن ( دیدین بعد از سقوط سوریه تا امروز چی شد )… هرجا دشمن بیاد جلو باید دست روی گلویش فشرد به کمتر از آن عقب نمیرود

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