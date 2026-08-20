به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عادلینسب اظهار کرد: همزمان با برگزاری آزمون سراسری، ۶۰ اکیپ عملیاتی به همراه تجهیزات، خودروها و ماشینآلات سبک و سنگین در آمادهباش قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه در شبکه، نیروهای عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل شوند.
وی افزود: نیروهای اجرایی، مدیران و روسای بهرهبرداری و اتفاقات، سیمبانان و رانندگان نیز در این دو روز در آمادهباش کامل خواهند بود و تمامی تجهیزات ارتباطی و عملیاتی برای پاسخگویی سریع و استمرار خدمترسانی آماده شده است.
معاون بهرهبرداری شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر اینکه برنامهریزیهای لازم برای تامین برق پایدار انجام شده است، از مردم استان خواست در کنار فرزندان خود، سهم کوچکی در آرامش این روز مهم داشته باشند.
عادلینسب گفت: از شهروندان درخواست میکنیم در ساعات برگزاری آزمون، وسایل برقی غیرضروری و کولرهای اضافه را خاموش کنند، دمای کولرهای مورد استفاده را روی ۲۵ درجه تنظیم کنند و کارهای برقی غیرضروری را تا حد امکان به ساعات پایانی شب موکول کنند.
معاون بهرهبرداری شرکت توزیع نیروی برق استان تاکید کرد: این درخواست به معنای نگرانی از تامین برق نیست، بلکه یک همراهی اجتماعی برای مدیریت بهتر مصرف و کمک به پایداری شبکه در ساعات برگزاری آزمون است.
وی افزود: شاید خاموش کردن یک کولر اضافه یا به تعویق انداختن یک کار برقی ساده به نظر برسد، اما وقتی هزاران نفر همین کار کوچک را انجام دهند، نتیجه آن میتواند کمک بزرگی به شبکه برق و آرامش داوطلبان کنکور باشد.
عادلینسب اظهار کرد: صنعت برق وظیفه خود را برای تامین برق پایدار انجام میدهد و از مردم نیز میخواهیم با یک همراهی ساده، این روز مهم را برای جوانانی که ماهها برای آن تلاش کردهاند، آرامتر و مطمئنتر کنند.
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