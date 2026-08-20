به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی صبح پنجشنبه در جریان بازدید وزیر ورزش و جوانان از ورزشگاه ۲۲ گولان سنندج با اشاره به روند تکمیل و آماده‌سازی این مجموعه اظهار کرد: مشکل اصلی ورزشگاه در سال‌های گذشته، مسائل حقوقی و تحویل نشدن پروژه به استان بود که همین موضوع مانع بهره‌برداری از آن شده بود.

وی افزود: پس از طرح موضوع با وزیر ورزش و جوانان، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با دستور وی موضوع را بررسی کرد و پس از برگزاری جلسات کارشناسی و پیگیری‌های انجام شده، مشکل حقوقی پروژه برطرف و ورزشگاه به استان تحویل داده شد.

استاندار کردستان ادامه داد: بخشی از مطالبات پیمانکار نیز با دستور وزیر ورزش تأمین اعتبار شد و استان نیز برای تکمیل نیازهای این مجموعه اعتباری در نظر گرفته است.

لهونی با بیان اینکه ورزشگاه ۲۲ گولان اکنون قابلیت بهره‌برداری دارد، خاطرنشان کرد: این مجموعه برای استفاده کامل ورزشکاران و مردم استان همچنان به برخی تجهیزات و امکانات نیاز دارد که امیدواریم با دستور وزیر ورزش در نخستین فرصت تأمین شود.

وی ضمن قدردانی از پیگیری‌های وزیر ورزش و جوانان گفت: حل این مشکل پس از سال‌ها، زمینه استفاده ورزشکاران کردستان از یکی از ظرفیت‌های مهم ورزشی استان را فراهم کرده است.