نظارت و بازرسی از مراکز عرضه و فروش خراسان شمالی به صورت ویژه آغاز شد

علی اصغر رضا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آستانه سال جدید و شروع خریدهای نوروزی مردم، این اداره کل در راستای اجرای طرح همانگ استاندارد(طاها) با نظارت جدی وارد بازار شده است.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح تمامی کالاهایی که مشمول استانداردهای اجباری هستند به منظور انجام آزمون و مطابقت با استانداردهای ملی به آزمایشگاههای همکار ارسال می شوند، اظهار داشت: بر این اساس، با عرضه کنندگان کالاهایی که کالای آنان با شاخص های استاندارد مطابقت نداشته باشد برخورد جدی خواهد شد.

رضا زاده تصریح کرد: به منظور رفاه حال شهروندان و در راستای حمایت از مصرف کنندگان، در آستانه سال نو و ایام تعطیلات نوروزی بر نحوه عرضه کالا، نظارت بیشتری صورت خواهد گرفت.

وی افزود: در سال جاری 305 مورد بازرسی از مراکز عرضه و فروش توسط کارشناسان اداره کل صورت گرفته که 161 فرآورده فاقد نشان استاندارد شناسایی که بر اساس قوانین و دستورالعمل های سازمان ملی استاندارد، نسبت به توقیف موقت و یا عودت کالا اقدام شده است.

وی با تاکید بر اینکه به شکایات مردمی در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی و نتیجه آن نیز اعلام خواهد شد افزود: شهروندان گرامی می توانند در صورت مواجه شدن با کالاهای غیر استاندارد مراتب را از طریق سامانه 1517 به این اداره کل اطلاع دهند.

مدیرکل استاندارد استان خراسان شمالی عرضه کالاهای غیر استاندارد را تضییع حقوق مصرف کننده عنوان کرد و گفت: این اداره کل برای برخورد و مقابله با کالاهای بی کیفیت عزم جدی دارد و با متخلفین برخورد خواهد کرد.