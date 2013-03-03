به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود علویانصدر اظهار کرد: از آنجا که برخی دستورالعملهای مرتبط با اموال منقول فرهنگی - تاریخی برطرفکنندهی نیازهای امروز موزهداران نبودند در جلسات فنی تصمیم گرفته شد تا این قوانین مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.
وی بیان کرد: دستورالعمل اشیای حاصل فعالیتهای باستانشناسی، دستورالعمل کمیته ملی استرداد، آییننامهی عکسبرداری و فیلمبرداری از اموال موزهها، پلمپ و فک پلمپ، فرم اطلاعات امنای اموال و فرم اطلاعات اموالی موزههای خصوصی از جمله مواردی است که تا کنون بهروزرسانی شدهاند.
علویانصدر ادامه داد: سایر دستورالعملها و آییننامههای موزهها اکنون توسط کارشناسان برجسته معاونت میراث فرهنگی در حال مطالعه و بازنگری هستند.
وی به اهمیت بازنگری و اصلاح آییننامههای اموال منقول فرهنگی - تاریخی اشاره کرد و گفت: بهمنظور حفاظت و جلوگیری از به خطر افتادن اشیای با ارزش کشور لازم است قوانین، مقررات و دستورالعملهای اموال موزهیی با دقت و ریزبینی مورد بازنگری قرار گیرد.
علویانصدر افزود: آییننامه و دستورالعملهای اموال فرهنگی - هنری و تاریخی کشور سال 1385 بازنگری شد و تلاش میشود تا اردیبهشتماه سال آینده تمام ماده واحدها اصلاح شود.
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