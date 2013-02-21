دعا کنید در سازمان میراث فرهنگی بمانم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریف ملک زاده، در گردهمایی راهنمایان تورهای گردشگری و رونمایی از قرآن های نفیس کاخ موزه گلستان که چهارشنبه شب در کاخ گلستان برگزار شد، دستور داد مبلغ 400 میلیون تومان به جامعه راهنمایان گردشگری برای رهن و اجاره یک ساختمان تعلق گیرد.

وی ادامه داد: آموزش راهنمایان گردشگری باید تخصصی شود به همین دلیل مبلغ 100 میلیون تومان دیگر نیز برای آموزش راهنمایان به حساب جامعه راهنمایان گردشگری کشور واریز می شود.

ملک زاده قول داد این مبلغ در مدت 24 ساعت به حساب جامعه راهنمایان واریز شود.

وی با تاکید بر لزوم بیمه راهنمایان تصریح کرد: بیمه تکمیلی راهنمایان گردشگری از امروز به صورت رسمی آغاز می شود و راهنمایان گردشگری می توانند از این فرصت استفاده کنند.

ملک زاده در ادامه این مراسم که همراه با رونمایی از 30 قرآن نفیس گنجینه کاخ گلستان بود، اظهار کرد: بانوان ایرانی در تمام عرصه ها موفق بوده اند هر زمان قلم به دست گرفتند بهترین خطاط بوده اند هر زمان فرصت بازیگری داشته اند، بهترین شده و در راه علم موفق ترین نه درسطح ملی بلکه در سطح بین المللی بوده اند.

وی گفت: 600 سال قبل چند قرآن توسط دو بانوی ایرانی نوشته شده و این باعث افتخار است.

ملک‌زاده با اشاره به برگزاری مراسم تودیع و معارفه‌ رئیس کاخ - موزه‌ گلستان نیز گفت: در سازمان میراث فرهنگی بعضی از دوستان علاوه بر سمت خودشان، سرپرستی جای دیگری را نیز برعهده داشتند. برای این‌که این دوستان بتوانند با دقت بیشتر به شغل اصلی‌شان بپردازند، به همه‌ آن‌ها یک سمت دادیم و آقای شریفی (رییس پیشین کاخ گلستان) نیز علاوه بر سرپرستی کاخ - موزه‌ گلستان، ریاست مرکز روابط عمومی سازمان را نیز برعهده داشت که امروز به خانه‌ خودش برگشت.

رئیس سازمان میراث فرهنگی افزود: دعا کنید سالهای سال در سازمان میراث فرهنگی بمانم هرچند که به گفته ائمه معصومین اگر مقام ها ماندنی بود به تو نمی رسید و بالاخره باید این پست ها را ترک کرد.

ابراهیم پور فرج، رئیس جامعه تورگردانان نیز در این برنامه، به انگشت نگاری از گردشگران ورودی اشاره کرد و گفت: نامه ای را به وزارت امور خارجه نوشته و منتظر پاسخ هستیم همچنین تقاضا داریم این موضوع در هیات دولت رسیدگی شود چرا که نارضایتی گردشگر رابه دنبال خواهد داشت.

در این مراسم، از قرآن های گنجینه کاخ گلستان شامل قرآن های ابن محمد، احمد نیریزی، آقامحسن اصفهانی، مریم بانو، قرآن های منسوب به حضرت علی (ع)، امام جعفر صادق (ع)، امام سجاد (ع) و... رونمایی شد و کیومرث غفاری و سیما صارم نیز از پیشکسوتان راهنمای گردشگری به نمایندگی از راهنمایان تور کشور، تقدیر شدند و کارت بیمه طلایی را دریافت کردند.