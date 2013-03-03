بدترین خط دفاع بارسا در نیم قرن اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسلونا اکنون 13 بازی متوالی است که نتوانسته دروازه‌اش را بسته نگه دارد، اتفاقی که آخرین بار در سال 1962 برای این تیم رخ داده است. این درحالی است که انتقادها از بارسا که 3 دیدار از 4 بازی اخیر خود را با شکست پشت سرگذاشته، شدت پیدا می‌کند.

تین بارسا در شرایط فعلی خود را برای دیدار هفته آینده مقابل لاکرونیا و پس از آن دیدار با میلان در لیگ قهرمانان آماده می‌کند.

آنها در حالی با 12 امتیاز در صدر جدول لالیگا قرار دارند که "تیتو ویلانووا" سرمربی آنها مراحل درمان خود را در نیویورک پشت سر می‌گذارد و انتظار می‌رود یک ماه دیگر روی نیمکت این تیم بازگردد.