رئال در لالیگا هم بارسا را شکست داد/ پایان سلطنت کاتالان ها بر ال کلاسیکو

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان ژوزه مورینیو موفق شدند در حضور بیش از 80 هزار تماشاگر ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو باز هم رقیب دیرینه خود بارسلونا را شکست دهند.

در این بازی در ابتدا کریم بنزما روی ارسال تماشایی آلوارو ماروتا موفق شد در دقیقه 6 دروازه بارسا را باز کند تا تیم میزبان یک بر صفر پیش بیفتد.

اما لیونل مسی ستاره آرژانتینی بارسا در دقیقه 18 از تله آفساید خط دفاعی رئال گریخت و با عبور از سرخیو راموس توپ را به تور دروازه رئال چسباند تا بازی به تساوی کشیده شود. مسی با این گل به رکورد 18 گل آلفردو دی استفانو در رقابتهای ال کلاسیکو رسید.

نیمه نخست با تساوی 1-1 به پایان رسید. در نیمه دوم کریس رونالدو در دقیقه 57 به جای کریم بنزما به میدان آمد تا نیروی تهاجمی رئالی ها افزایش یابد.

در دقیقه 82 بازی سرخیو راموس یکی از کرنرهای رئال را با ضربه سری تماشایی به گل تبدیل کرد تا شاگردان ژروزه مورینیو بار دیگر پیش بیفتند. رونالدو در دقایق پایانی بازی یک ضربه ایستگاهی را هم به تیرک دروازه بارسا زد.

در پایان رئال موفق شد در فاصله 4 روز 2 بار رقیب دیرینه خود را یکبار در نیوکمپ و یکبار در سانتیاگوبرنابئو شکست دهد.

دیه گو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین یکی از تماشاگران ویژه این بازی بود.