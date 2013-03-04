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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۵۲

قیمت نفت در بازارهای آمریکا کاهش یافت

قیمت نفت در بازارهای آمریکا کاهش یافت

یک رسانه غربی از کاهش قیمت نفت در بازارهای آمریکا به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات برای کاهش خودکار هزینه های دولت فدرال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، قیمت نفت امروز دوشنبه پس از آنکه رهبران سیاسی در واشنگتن نتوانستند به توافقی برای کاهش خودکار هزینه های دولتی دست یابند، کاهش یافت.

هر بشکه نفت پایه برای تحویل در ماه آوریل در بازار بورس نیویورک با 20 سنت کاهش به میزان 90.44 دلار مبادله شد و این قرارداد جمعه گذشته با 1.37 دلار کاهش در بازار مالی نیومکس آمریکا به میزان 90.68 دلار امضا شد که پایین ترین میزان در سال جاری بود.

یادآور می شود بیش از نیمی از صرفه جویی های دولتی 85 میلیارد دلاری یعنی حدود 46 میلیارد دلار آن بر عهده پنتاگون است. "چاک هیگل" در همین راستا آمادگی نظامی و عملیاتی ایالات متحده را در معرض خطر ارزیابی کرده است.

کد مطلب 2010988

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