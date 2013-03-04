اشک فیصل برای مردم سوریه / جوسازی علیه فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، کنفرانس خبری مشترک "سعود الفیصل" وزیر امور خارجه عربستان سعودی و "جان کری" همتای آمریکایی وی دقایقی پیش در ریاض برگزار شد.

فیصل در این کنفرانس خبری اظهار داشت: با آمریکا درباره حل بحران مالی حاکم بر جهان و مبارزه با تروریسم همکاری داریم و به این همکاریها ادامه خواهیم داد.

وی درباره موضوع هسته ای ایران اظهار داشت: ما از تلاشهای دیپلماتیک برای حل موضوع هسته ای این کشور حمایت می کنیم .

فیصل افزود: ما از حق ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بر اساس قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی حمایت می کنیم، اما این قوانین باید برای تمام کشورهای منطقه اجرایی شود.

وی با تاکید بر عامل زمان در حل موضوع هسته ای ایران، افزود: ما خواستار حل ریشه ای این موضوع هستیم.



وزیر امور خارجه عربستان در عین حال اتهامات بی اساس و ادعاهای نخ نما شده مبنی بر دخالت ایران در کشورهای عربی و خطرناک بودن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را تکرار کرد.

سعود الفیصل در ادامه اظهارات خود بر لزوم حل مسئله فلسطین از طریق مذاکرات سازش تاکید کرد.

وزیر امور خارجه عربستان سعودی همچنین با دخالت آشکار در امور داخلی سوریه با گرفتن ژست حمایت از مردم سوریه مدعی شد: اسد کنترل تمام نقاط این کشور را از دست داده و ما از حق مردم این کشور برای دفاع از خودشان حمایت می کنیم.



ادعای حمایت عربستان از مردم سوریه در حالی است که سعودیها در کنار قطر و ترکیه با حمایتهای گسترده مالی، تبلیغاتی و تسلیحاتی از گروههای مسلح، امنیت و آرامش مردم سوریه را بر هم زده اند و در برابر هرگونه تلاش برای حل مسالمت آمیز بحران این کشور مانع تراشی می کنند که بشار اسد در مصاحبه با یک رسانه انگلیسی خواستار فشار بر این کشورها برای توقف حمایتهای تسلیحاتی از تروریستها شد.