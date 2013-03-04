جان کری: آمریکا خواستار راهکار دیپلماتیک برای موضوع هسته ای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا در نشست مشترک خبری با "سعود الفیصل" که دقایقی پیش در ریاض برگزار شد، بر لزوم حل موضوع هسته ای ایران از طریق گفتگو تاکید کرد.

وی در ابتدای اظهارات خود با اشاره به روابط نزدیک واشنگتن و ریاض اظهار داشت: با عربستان درباره تمام موضوعات بحران سوریه توافق داریم.

کری در ادامه با اشاره به وضعیت داخلی عربستان بدون محکوم کردن نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در این کشور اظهار داشت: ما خواهان انجام اصلاحات بیشتر در عربستان در راستای حقوق و مطالبات مردم این کشور هستیم.

کری در ادامه گفت: از ایران می خواهم به طور جدی و با نگاه مثبت پیشنهادهای مطرح شده در مذاکرات اخیر را بررسی کند.

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران با اشاره به اینکه تمرکزها بر حل موضوع هسته ای ایران قرار دارد، افزود: ایران می تواند بر اساس قوانین بین المللی از انرژی هسته ای صلح آمیز استفاده کند.

همچنین شبکه خبری العربیه، با اشاره به این دیدار نوشت: کری با اشاره به گفت‌وگو با مقامات سعودی در مورد مسائل مهم منطقه از جمله موضوع هسته ای ایران تاکید کرد که واشنگتن و ریاض راه حل دیپلماسی را در حل مسئله هسته‌ای ترجیح می دهند.

وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد که این مسأله مهمی است که ایران باید آن را بداند که آمریکا خواستار راهکار دیپلماتیک برای مسأله هسته ای ایران است اما پنجره این راهکار برای همیشه باز نیست و تاریخ محدودی دارد.

وی درباره موضوع سوریه نیز با حمایت مجدد از گروههای مخالف مسلح در سوریه اظهار داشت: ما به فشارها بر بشار اسد و ارتباط خود با مخالفان سوری ادامه می دهیم.

کری با اذعان به حمایت کشورش از گروههای برهم زننده امنیت و آرامش ملت سوریه افزود: البته ما درباره انتقال تسلیحات به گروههای غیرافراطی مخالفان سوری به جمع بندی رسیده ایم.