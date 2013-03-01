به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری امارات گزارش داد: موسسه انرژی هسته ای امارات خواستار کسب مجوز ساخت دو نیروگاه هسته ای دیگر از شورای فدرال ناظر بر امور هسته ای شده است.



این درخواست در حالی است که کشور کوچک امارات دارای ذخایر غنی نفت است.

بر اساس این گزارش، شورای نظارت بر امور هسته ای امارات در جولای گذشته با اعطای مجوز برای ساخت دو نیروگاه موافقت کرده بود.



جوسازی مجدد دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران



خبر دیگر اینکه عبداللطیف الزیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس،اتهامات و ادعاهای نخ نما شده مبنی بر دخالت در امور داخلی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را تکرار کرد.



الزیانی در گفتگو با روزنامه الرای کویت با زیر سئوال بردن مواضع اصولی ایران در خصوص بحرین و سوریه بار دیگر از ادعاهای بی اساس امارات در خصوص جزایر سه گانه ایرانی خلیج فارس حمایت کرد.