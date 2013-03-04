احسان اوغلو به محکوم کردن هتک حرمت مسجد الاقصی بسنده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد یورش نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به صحن مسجدالاقصی و حمله به زنان و توهین آشکار یک افسر رژیم اشغالگر صهیونیستی به نسخه ای از قرآن کریم، احساسات مسلمانان را تحریک می کند.

در ادامه بیانیه آمده است: این اقدام جنایتی وحشتناک است و علاوه بر اینکه حرمت اماکن مقدس و آزادی آیین عبادی را زیر سوال می برد نقض آشکار قوانین و تعهدات بین المللی به شمار می رود.

در همین حال عزت الرشق عضو دفتر سیاسی جنبش حماس نیز اقدام تحریک آمیز رژیم صهیونیستی در یورش به مسجدالاقصی و هتک حرمت قرآن کریم را محکوم کرد.

نظامیان رژیم صهیونیستی روز گذشته با حمله به یک محفل قرآن آموزی که در صحن مسجد الاقصی در بیت المقدس اشغالی برگزار شده بود، قرآن را با لگد پرتاب کردند.