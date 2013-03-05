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۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۲۱

اطلاعیه باشگاه سپاهان:

درخواست سپاهان برای حضور تماشاگران در بازی ذوب‌آهن – پرسپولیس/ ذوب‌آهن را تنها نگذارید

درخواست سپاهان برای حضور تماشاگران در بازی ذوب‌آهن – پرسپولیس/ ذوب‌آهن را تنها نگذارید

اصفهان - خبرگزاری مهر: باشگاه سپاهان با انتشار بیانیه‌ای از هواداران خود خواست تا در دیدار جام حذفی و سایر دیدارهای باقی مانده تیم فوتبال ذوب آهن در لیگ برتر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور پیدا کنند.

 

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، کانون هواداران باشگاه و اتحادیه هواداران سایبری سپاهان در اطلاعیه مشترکی از هواداران سپاهان و دوستداران فوتبال اصفهان دعوت کردند تا در دیدار ذوب آهن -پرسپولیس در جام حذفی و سایر دیدارهای باقی مانده این تیم در لیگ برتر ، این تیم را تنها نگذارند و به بهترین وجه ممکن این تیم اصفهانی را پشتیبانی کنند.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است:

ذوب آهن- پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه های ایران سه شنبه در ورزشگاه فولادشهر به مصاف هم می روند و البته دیدارهایی سرنوشت ساز در لیگ برتر پیش روی تیم همشهری مان در لیگ برتر است.

اکنون بر همه ما سپاهانی هاست که در این ایام و در دیدارهای پیش رو به یاری همشهری مان بیائیم و همه دست در دست هم دهیم تا ذوب آهن به عنوان یکی از تیم های قدیمی فوتبال این خطه دوباره برخیزد و اوج بگیرد.

از همه طلایی دلان و سپاهانی های متعصب دعوت می کنیم که هم در دیدار مهم شاگردان فرهاد کاطمی در جام حذفی و هم در ادامه رقابت های لیگ برتر با حضور شکوهمندشان در ورزشگاه فولادشهر روحیه ، امید و انگیزه را به ذوب آهن هدیه دهند و در هر دیدار آنقدر این تیم را مورد تشویق و حمایت کوبنده خود قرار دهند که مردان ذوب آهن در هر دیدار اجازه و چاره ای جز پیروزی نداشته باشند.

بیائید در عین رقابت سالم نشان دهیم که در ایام سختی که بر همشهری مان می گذرد در کنارشان هستیم و اجازه نمی دهیم مشکلات و مصائب در پایان لیگ اتفاق ناگواری را رقم زند. 

کد مطلب 2011704

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