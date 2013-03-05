به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، کانون هواداران باشگاه و اتحادیه هواداران سایبری سپاهان در اطلاعیه مشترکی از هواداران سپاهان و دوستداران فوتبال اصفهان دعوت کردند تا در دیدار ذوب آهن -پرسپولیس در جام حذفی و سایر دیدارهای باقی مانده این تیم در لیگ برتر ، این تیم را تنها نگذارند و به بهترین وجه ممکن این تیم اصفهانی را پشتیبانی کنند.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است:

ذوب آهن- پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه های ایران سه شنبه در ورزشگاه فولادشهر به مصاف هم می روند و البته دیدارهایی سرنوشت ساز در لیگ برتر پیش روی تیم همشهری مان در لیگ برتر است.

اکنون بر همه ما سپاهانی هاست که در این ایام و در دیدارهای پیش رو به یاری همشهری مان بیائیم و همه دست در دست هم دهیم تا ذوب آهن به عنوان یکی از تیم های قدیمی فوتبال این خطه دوباره برخیزد و اوج بگیرد.

از همه طلایی دلان و سپاهانی های متعصب دعوت می کنیم که هم در دیدار مهم شاگردان فرهاد کاطمی در جام حذفی و هم در ادامه رقابت های لیگ برتر با حضور شکوهمندشان در ورزشگاه فولادشهر روحیه ، امید و انگیزه را به ذوب آهن هدیه دهند و در هر دیدار آنقدر این تیم را مورد تشویق و حمایت کوبنده خود قرار دهند که مردان ذوب آهن در هر دیدار اجازه و چاره ای جز پیروزی نداشته باشند.

بیائید در عین رقابت سالم نشان دهیم که در ایام سختی که بر همشهری مان می گذرد در کنارشان هستیم و اجازه نمی دهیم مشکلات و مصائب در پایان لیگ اتفاق ناگواری را رقم زند.