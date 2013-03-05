اعتراض ذوبی ها به دسته گل سپهر حیدری برای هواداران پرسپولیس/خلعتبری در فولادشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس تهران در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور به شرح زیر است:

* بازیکنان ذوب آهن پیش از آغاز بازی و در هنگام گرم کردن قبل از بازی با گرمکن قرمز در زمین حاضر شدند و با گرمکن های قرمز رنگ گرم کردند.

* پیش از آغاز بازی محسن بیاتی نیا، محمد برجلو و سپهر حیدری به سمت نیمکت پرسپولیس رفته و با کادر فنی و بازیکنان این تیم خوش و بش کردند.

* حسین ماهینی بازیکن سابق ذوب آهن که هم اکنون در ترکیب پرسپولیس به میدان می رود پیش از آغاز مسابقه به طرف نیمکت ذوب آهن رفت و با بازیکنان و کادر فنی این تیم خوش و بش کرد.

* علی کریمی هافبک پرسپولیس در ابتدا از روی سکوهای ورزشگاه فولادشهر بازی را تماشا می کرد اما با آغاز مسابقه به طرف جایگاه ویژه ورزشگاه رفت و در آنجا استقرار یافت و با استقبال خسرو ابراهیمی مدیر عامل ذوب آهن مواجه شد.

* خسرو ابراهیمی مدیر عامل باشگاه ذوب آهن به همراه اردشیر سعد محمدی مدیر عامل کارخانه ذوب آهن در ورزشگاه حضور دارند و بازی را از نزدیک تماشا می کنند و با وجود اینکه تعداد بسیاری از صندلی های ورزشگاه فولادشهر برای میهمانان ویژه رزرو شده تعدادی از این صندلی ها همچنان خالی است.

* سپهر حیدری مدافع ذوب آهن که چندین سال در ترکیب پرسپولیس به میادین رفته بود پیش از آغاز مسابقه دسته گلی را به سمت هواداران پرسپولیس پرتاب کرد که این مسئله باعث اعتراض هواداران ذوب آهن و شعار علیه حیدری شد.

* محمدرضا خلعتبری هافبک تیم سپاهان که سابقه بازی کردن در ذوب آهن را دارد در مسابقه امروز در ورزشگاه فولادشهر حضور دارد و بازی را از نزدیک تماشا می کند.

* ورزش شدید باد در مسابقه امروز تاثیر قابل توجهی در کیفیت این مسابقه گذاشته است.

* در نیمه نخست بازی و صحنه ای که علیرضا محمد به دلیل مصدومیت خواستار تعویض خود از زمین شد ابتدا سعید عبدالله پور آماده ورود به زمین شد و پس از دقایقی کاظمی و کادر فنی ذوب آهن از این تعویض خود منصرف شدند.

* محسن بیاتی نیا در این مسابقه با توجه به مصدومیت رجب زاده از ابتدا در ترکیب تیمش به میدان رفت و در یک صحنه و موقعیت جدی نتوانست با ضربه سر خود ذوب آهن را به گل برساند.

* این دیدار تا دقیقه 33 بازی با نتیجه بدون گل در جریان است.