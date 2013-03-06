برگزاری همایش مهر و مرهم در گرگان/ مردم توان انگیزه دادن ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز جهانی خلاقیت شامگاه سه شنبه در این همایش گفت: بزرگترین مسئله در کشور ما در حال حاضر این است که مردم کشور ما نمی توانند به خودشان روحیه و انگیزه دهند.

عبدالرضا کردی گفت: ما باید ابتدا در جامعه سواد اجتماعی خود را تصحیح کنیم و اگر یک آدم نیازمند می یابیم قبل از آنکه نیاز مادی اش را برطرف کنیم ابتدا به او اطمینان دهیم که تو لایق هستی .

وی افزود: مهم نیست ما چند سال در هستی زندگی می کنیم، مهم این است که چقدر در هستی تاثیر گذار هستیم و با ایمان به سمت آینده حرکت می کنیم .

وی اظهار داشت: بچه های ابتدایی واقعا خلاق هستند چون بچه ها وقتی چیزی را نمی فهمند وضعیت خود را عوض می کنند چون هنوز مانند بزرگسالان کلیشه ای نشده اند.

کردی با بیان اینکه انسانها چهار بعد سلامت دارند گفت: سلامت روانی، اجتماعی، جسمی ومعنوی جلوه های سلامت انسان است اما در حال حاضر آن مقدار که هزینه ای که صرف دماغ در جامعه ایرانی می شود صرف هیچ چیز دیگری نمی شود وبه همین دلیل است رضایت واحساس آرامش وخشنودی در جامعه ما کم است.

وی اضافه کرد: ما فقر در عمل به اهداف داریم واشکال در این جا است که هدف های ما رفتاری تعریف نمی شود و اهداف ما قابل اندازه وحجم وکنترل وارزیابی نیست وهیچ چیزی در اطراف ما نیست که 100 درصد قابل کنترل باشد تنها خودمان قابل کنترل هستیم.

وی با اشاره اینکه ما به این دلیل دچار بحران می شویم چون مشکلات کوچک را بزرگ می کنیم ووهذیان در هدف داریم تصریح کرد:انسان ها 80 درصد وقتشان را صرف کارهایی می کنند که 20 درصد ارزش دارند ، اگر بتوانیم 80 درصد وقتمان را صرف چیزهایی کنیم که 80 درصد ارزش درصد ارزش دارد آن گاه است که می توانیم به دیگران کمک کنیم .

کردی در ادامه افزود: هر کس به دنبال کاملترین شرایط برای کسب موفقیت است بداند هیچ گاه موفق نمی شود وبه جای اینکه بنشینیم و کمبودهایمان را اعلام کنیم باید بنشینیم و بیندیشیم که چه قدرت هایی در درون خود داریم که به منصه ظهور در نیاوردیم .

کردی اظهار داشت: بزرگترین دشمن شما خودتان هستید وتازمانی که شما این دشمن را به دوست تبدیل نکرده اید، نمی توانید ذهن دیگران را تغییر دهید و به دیگران کمک کنید ویا ایده ای به آنها بدهید و همیشه بدانید انسان هایی که در جهان اثر گذاشتند موفق بوده اند و شما نیز باید اثر خودتان را در جهان بگزارید تا دیگران با اثر شما تغییر کنند.