جزئیاتی از حادثه آوار در گرگان/ حادثه ای با چهار مجروع و کشته

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حادثه ریزش آوار بر اثر گودبرداری در شهرستان گرگان از طریق اورژانس 115 به ندای امداد 147 در ساعت 21 شب ماه اعلام و بلافاصله با اعزام نیروهای پیشرو عملیات رها سازی و نجات آغاز شد.

وی اظهار داشت: با توجه به وسعت حادثه و خطرناک بودن مسیر دستیابی و از طرفی ریزش های مجدد ناگهانی دیواره نیاز به نیروهای کمکی بود که اقدام به موقع این امر صورت گرفت.

وی عنوان کرد: خوشبختانه با اقدامات سریع تیمهای عملیاتی سه نفر از مصدومین زنده از آوار خاکی خارج شدند اما یک نفر از مصدومین بدلیل اینکه در عمق آوار وجود داشت و بر خورد با اجسام سخت فوت کرد.

اکبری گفت: در این حادثه نیروهای آتش نشانی و اورژانس نیز حضور داشتند و عملیات پس از دو ساعت پایان یافت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان، تعداد کل افراد حادثه دیده را چهار نفر اعلام کرد و گفت: سه نفر در این حادثه مجروح شدند.

وی بیان داشت: برای امداد رسانی سه دستگاه آمبولانس، یک دستگاه خودروهای نجات تیپ1 و یک دستگاه خودرو نجات تیپ 2 استفاده شد.

وی عنوان کرد: تعداد نیروهای داوطلب 30 نفر تعداد پرسنل 12 نفر بودند که در این حادثه مداد رسانی کردند.