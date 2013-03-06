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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۴۰

جزئیاتی از حادثه آوار در گرگان/ حادثه ای با چهار مجروع و کشته

جزئیاتی از حادثه آوار در گرگان/ حادثه ای با چهار مجروع و کشته

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان به جزئیاتی از حادثه آوار ساختمان در گرگان اشاره کرد و گفت: 42 نیرو برای امدادرسانی به کارگران حادثه دیده بلوار شهید صیاد شیرازی گرگان بکارگیری  شدند.

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حادثه ریزش آوار بر اثر گودبرداری در شهرستان گرگان از طریق اورژانس 115 به ندای امداد 147 در ساعت 21 شب ماه اعلام و بلافاصله با اعزام نیروهای پیشرو عملیات رها سازی و نجات آغاز شد.

وی اظهار داشت: با توجه به وسعت حادثه و خطرناک بودن مسیر دستیابی  و از طرفی ریزش های مجدد ناگهانی دیواره نیاز به نیروهای کمکی بود که اقدام به موقع  این امر صورت گرفت.
 
وی عنوان کرد: خوشبختانه با اقدامات سریع تیمهای عملیاتی سه نفر از مصدومین زنده از آوار خاکی خارج شدند اما یک نفر از مصدومین بدلیل اینکه در عمق آوار وجود داشت و بر خورد با اجسام سخت فوت  کرد.
 
اکبری گفت: در این حادثه نیروهای  آتش نشانی و اورژانس نیز حضور داشتند و عملیات پس از دو ساعت پایان یافت.
 
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان، تعداد کل افراد حادثه دیده را چهار نفر اعلام کرد و گفت: سه نفر در این حادثه مجروح شدند.
 
وی بیان داشت: برای امداد رسانی سه دستگاه آمبولانس، یک دستگاه خودروهای نجات  تیپ1 و یک دستگاه خودرو نجات تیپ 2 استفاده شد.
 
وی عنوان کرد: تعداد نیروهای داوطلب 30 نفر تعداد پرسنل 12 نفر بودند که در این حادثه مداد رسانی کردند.
کد مطلب 2013159

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