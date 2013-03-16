محمدباقر قالیباف در حاشیه بازدید از خبرگزاری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در بخشهای اداری و همچنین اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاهها مشکلاتی دارند و یک دانشجو برای پایان نامه‌اش از کاغذ گرفته تا رفت و آمد مشکل دارد و این واقعیتی است که امروز در دانشگاهها با گوشت و پوست و استخوانم می توانم حس کنم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: بنابراین در کمک به دانشگاهها از سوی شهرداری نه تنها هیچ سختگیری نکردیم بلکه با همه آنها با دست باز رفتار کردیم، یعنی همین الان که در ذهنم مرور می کنم دانشگاهی اعم از آزاد یا دولتی در تهران وجود ندارد که شهرداری به طور مرتب به آنان کمک نکرده باشد.

شهردار تهران با بیان اینکه می توان آثار این حمایتها را در خوابگاهها، تعاونی مسکن اعضای هیئت علمی، کمک به صندوق کارکنان، ایجاد فضای سبز و غیره مشاهده کرد، افزود: این کمکها حتی در احداث پیاده رو، تجهیز کلاسهای درس و ساخت کتابخانه دیده می شود.

وی اظهار داشت: به عنوان مثال همین کتابخانه بزرگ دانشگاه امیرکبیر با کمک شهرداری ساخته شد و چندین میلیارد تومان هزینه کردیم، این موارد در دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، علم و صنعت، شهید بهشتی و حتی دانشگاه آزاد در بخشهای حکیمیه، جنوب، مرکز، علوم و تحقیقات و سایر واحدهای این دانشگاه هم نمود دارد.

قالیباف در عین حال با تاکید بر اینکه حمایتهای مذکور به معنای تامین کامل نیازهای دانشگاهها نیست، ادامه داد: واقعاً سعی کردم به نامه هایی که شامل درخواستهای مهم و تاثیرگذار از سوی دانشگاهها و دانشجویان است، در حد توان کمک کنم و البته کمک قابل توجهی هم در این زمینه به دانشگاهها شده است.