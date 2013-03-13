هیچ اختلافی با دولت برای ساخت محل نمایشگاه کتاب تهران نداریم

محمدباقر قالیباف شهردار تهران در گفتگو با خبرنگار گروه فرهنگ و ادب مهر، شایعه جدایی علی‌اکبر اشعری از پروژه باغ کتاب را رد کرد وگفت: آقای اشعری از این پروژه نرفته و همین الان مدیر بهره‌برداری باغ کتاب است.

وی سپس با یادآوری این نکته که تبدیل شهرداری تهران از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی، در همان اولین برنامه‌ای که به شورای شهر داده شد، جزو سرفصل‌ها و اهداف آن برنامه بوده است، تاکید کرد: نهاد اجتماعی یعنی توجه کردن به بخش معنایی و روحی و روانی و اندیشگی و حوزه‌های فرهنگی. خودِ این توجه به حوزه‌های فرهنگی دو بخش دارد؛ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری.

شهردار تهران اضافه کرد: در بخش نرم‌افزاری، شهر تهران فقیر بود و در بیان فقرش همین بس که در منطقه 5 که یک میلیون نفر جمعیت در آن زندگی می‌کنند، ما 50 مسجد داشتیم. در منطقه 12 که 200 هزار نفر زندگی می‌کنند، بالغ بر 220 مسجد داشتیم. آیا ما نباید مسجد بسازیم؟ نباید کتابخانه و سالن سینما بسازیم؟ نباید حسینیه یا پارک بسازیم؟ حتماً باید همه اینها را بسازیم.

قالیباف با بیان اینکه «اینها موضوعاتی بوده که ما در آن برنامه به آن توجه کرده‌ایم» یادآور شد: یک سری کارها هم باید به عنوان کارهای یونیک و خاص در شهر اتفاق می‌افتاد؛ مثلاً برج میلاد برای تهران یک کار یونیک است، مصلای تهران یا باغ موزه دفاع مقدس یک کار یونیک است، داشتن یک سالن تئاتر استاندارد و با ظرفیت بالای 1000 نفر یک کار یونیک است، داشتن یک سالن برای نمایش‌های آئینی در کلاس قرن بیست و یکم که الان در کنار پارک اندیشه در حال ساخت است و 97 درصد آن پیش رفته، یک کار یونیک است، این کارها برای تهران دارد انجام می‌شود.

وی سپس درباره محل دائمی نمایشگاه کتاب تهران که سال‌هاست موضوع کشمکش میان دولت و شهرداری تهران است، گفت: یکی از کارهایی که معتقدیم در حوزه فرهنگ بسیار تاثیرگذار است و از آن غفلت کرده‌ایم، موضوع کتاب و کتابخوانی است.

شهردار تهران ادامه داد: لازم است این ذهنیت را تصحیح کنم و آن اینکه هیچ اختلافی بین ما و دولت بر سر نمایشگاه کتاب وجود ندارد. دولت اگر می‌تواند محل نمایشگاه را بسازد، ما دودستی هم حمایت می‌کنیم که بسازد، ولی خودشان گفته‌اند نمی‌توانند این کار را انجام دهند و ما هیچ دعوایی با کسی نداریم و اصولاً ما بارهای بر زمین مانده را برمی‌داریم و اگر کسی باری می‌برد، ما کاری به او نداریم.

قالیباف افزود: نمایشگاهی که مد نظر شماست، باغ کتاب نیست، بلکه آن محل هم اکنون در کنار دانشگاه شاهد و حرم امام خمینی (ره) در حال ساخت است که همان مجتمع باغ آفتاب است. کارکرد باغ کتاب کاملاً متفاوت است با باغ آفتاب. باغ کتاب یک نمایشگاه دائمی است برای همه انتشاراتی‌ها و قشر فرهنگی از مولفان گرفته تا فعالان عرصه چاپ و نشر.

وی گفت: زیربنای مفید باغ کتاب 65 هزار مترمربع است و حدود 50 هزار مترمربع هم فضای آزاد دارد؛ در حالی که سرجمع فضای نمایشگاه کتابی که هر سال برگزار می‌شود، 100 هزار مترمربع نیست. می‌شود نمایشگاه کتاب تهران را در باغ کتاب هم برگزار کرد، اما در واقع اینجا یک نمایشگاه دائمی برای کتاب است.

شهرداری تهران با بیان اینکه در اردیبهشت ماه سال 92 بقیه مراحل باغ کتاب هم تکمیل خواهد شد، وجود برخی مشکلات ارزی برای ادامه فعالیت اجرایی باغ کتاب را تائید کرد و افزود: بخشی از تجهیزات این پروژه خارجی بود و ما برای تهیه آن دچار مشکلاتی بودیم، اما حدود 45 روز قبل مشکلات ما حل شد و خریدها صورت گرفت؛ بخش عمده‌ای از این تجهیزات منتقل شده و بقیه هم در حال انتقال است و مشکلی هم برای اتمام باغ کتاب نداریم.