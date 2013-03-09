بی توجهی غرب به حقوق غیر نظامیان در افغانستان/ مصونیت قضایی برای نیروهای آمریکایی احمقانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، "سلمین کالیسکان" (Selmin Çalışkan) رئیس جدید سازمان عفو بین الملل در آلمان در گفتگو با روزنامه "تاگس سایتونگ" اظهار داشت: من خواهان اقدامات بین المللی گسترده تر سازمان عفو بین الملل هستم. نسل دوم و سوم مهاجران باید "عفو بین الملل" را نماینده خود بدانند.

وی دربخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه ما در آینده باید انتقادهای بیشتری را به دولتهای مشروعه وارد کنیم گفت: به عنوان مثال اینکه آلمان و اتحادیه اروپا چگونه با پناهندگان رفتار می کنند، در یونان بحران اقتصادی وضعیت غیر قابل تحملی را برای مهاجران و پناهندگان به وجود آورده است.

"کالیسکان" در بخش دیگری از این گفتگو به مسئله افغانستان پرداخته و اظهار داشت: سازمان عفو بین الملل هرگز درباره لزوم خروج یا ورود به جنگ افغانستان نظری نمی دهد، مسئله مطرح برای ما در این کشور حمایت از غیر نظامیان و حقوق بشر است. همان گونه که در ده سال گذشته این خطا بود که مسئله افغانستان را با اهمیت دادن بیشتر به نظامی گری مطرح کنیم، همچنین در موضوع برگشت از این کشور نیز این اشتباه است که تنها درباره نیروهای نظامی و نه درباره حقوق افغانها سخن بگوییم.

وی افزود: حالا بار دیگر (در آستانه خروج از افغانستان) نظامیان و دولتهای آنها دور میز می نشینند و درباره تدارکات خروج سخن می گویند، اما باز هم مسئله جامعه غیر نظامی مطرح نیست.

دبیر کل سازمان عفو بین الملل در آلمان بازسازی بیشتر جامعه غیر نظامی در افغانستان را ممکن و ضروری ارزیابی کرده و تصریح کرد که ما نمی دانیم که بعد از برگشت غرب از افغانستان چه اتفاقاتی در این کشور رخ می دهد. اخیرا ما درخواستهای آشکاری را برای مذاکرات صلح با طالبان داشته ایم. در ضمن نباید هیچ عفو عمومی برای نیروهای آمریکایی که حقوق بشر را در این عملیات نقض کرده اند، وجود داشته باشد. این دقیقا همان چیزی است که اوباما برای دستیابی به آن در مذاکرات خود با رئیس جمهوری افغانستان تلاش می کند. چنین امری واقعا احمقانه است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه نیروهای آمریکایی جنایتکار باید محاکمه شوند همچنین خاطر نشان کرد که نیروهای آلمانی از آن جایی که اعتبار بیشتری در بین افغانها داشتند باید مسئله آموزش پلیس افغان را خیلی زودتر و جدی تر در پیش می گرفتند. در این راستا دولت آلمان در افغانستان شکست خورده است.

این مقام سازمان ملل همچنین بر لزوم مقابله با لابی های اسلحه تاکید کرد.