کشته شدن 2 آمریکایی در حمله شبه نظامیان/ دو سرکرده طالبان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد نیوز، امروز در حمله ای به نظامیان آمریکایی در ولایت وردک افغانستان، دو نظامی آمریکایی کشته شدند. فرد مهاجم که یونیفورم نظامیان افغان را به تن داشت، پس از حمله به نظامیان آمریکایی و کشتن دو نفر از آنها به ضرب گلوله کشته شد. در این درگیری سه افغان نیز کشته شدند.

دو نفر از سرکردگان طالبان در افغانستان بازداشت شدند

به گزارش شینهوا، دو نفر از سرکردگان طالبان و فرد مظنون شورشی در عملیات هایی در مناطق مختلف افغانستان بازداشت شدند. نیروهای امنیتی افغان امروز یکی از سرکردگان طالبان و یک فرد مظنون شورشی را هنگام انجام عملیات در ولایت هلمند دستگیر کردند. همچنین امروز صبح یک نفر از سرکردگان طالبان نیز در ولایت قندهار در 450 کیلومتری جنوب کابل دستگیر شد.

طالبان خبر مذاکره با کابل را رد کرد

روز گذشته رسانه ها با استناد به صحبتهای "حامد کرزای "رئیس جمهور افغانستان، از مذاکره دولت آمریکا با گروه طالبان در قطر خبر دادند. این در حالی است که اظهارات رئیس جمهور افغانستان از سوی سخنگوی گروه طالبان رد شده است.

گفتنی است دولت افغانستان برای مذاکره با گروه طالبان تا پیش از خروج نظامیان ناتو در پایان سال 2014 میلادی از طرف دولت آمریکا تحت فشار قرار گرفته است.